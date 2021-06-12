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Общество12 июня 2021 21:10

«Не демонизируйте заработки музыкантов»: Андрей Макаревич в Екатеринбурге о доходах и песнях на злобу дня

Также музыкант рассказал, каким для группы «Машина времени» выдался год пандемии, и как 30 лет назад им пришлось играть на баррикадах
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Концерт «Машины времени» прошел на площадке Ельцин Центра.

Концерт «Машины времени» прошел на площадке Ельцин Центра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 12 июня, в Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра прошел фестиваль «Слова и музыка свободы». В рамках него на уличной сцене выступила группа «Машина времени». А незадолго до концерта Андрей Макаревич встретился с журналистами, чтобы поговорить о том, каким для группы выдался прошедший год и почему в его творчестве стало меньше песен на злобу дня.

НА КОНЦЕРТЕ И ДЕСЯТОЙ ДОЛИ ВСЕХ ПЕСЕН НЕ СЫГРАЕШЬ

- На днях прошла «Премия Муз-ТВ 2021». Она прославилась скандалами. Как вы относитесь к подобным музыкальным мероприятиям?

- Никак. Я ограждаю себя от того, что мне не интересно. Я не хочу это ругать, я не хочу это хвалить. Мне просто это категорически не интересно. Жизнь коротка. В мире столько интересного. Не надо тратить время на то, что тебе не интересно.

Перед концертом Андрей Макаревич прогулялся по Екатеринбургу и пообщался с журналистами.

Перед концертом Андрей Макаревич прогулялся по Екатеринбургу и пообщался с журналистами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как выбирали, что сыграть на концерте в Екатеринбурге?

- Всегда сложная штука. Мы это, как правило, делаем за десять минут до выхода на сцену. И я стараюсь не придавать этому большое значение, потому что все равно те, кто интересуются тем, что мы делаем, наши песни знают. Все их не сыграешь. И половину не сыграешь. И десятую часть не сыграешь. Значит, исходя из того, какой протяженности будет выступление, составляется композиция. И все.

ЕЗДИЛ В ПАБ, ГУЛЯЛ ПО ГОРОДУ, ВХОДИЛ В ОБРАЗ

- 20 августа исполнится ровно 30 лет с вашего концерта на баррикадах в Москве (во время августовского путча группа «Машина времени» играла перед защитниками Белого дома, - Прим. Ред.). Как вы сейчас вспоминаете это время?

- Я прекрасно помню, как все это было. Концертом это назвать трудно. Был проливной дождь. Стояли две колонки какие-то и я все ждал, когда меня шарахнет током и это все закончится. Но настроение было очень хорошее. Вот это я помню.

Представить Андрея Макаревича на сцену вышел экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Представить Андрея Макаревича на сцену вышел экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как ваш день перед концертом прошел в Екатеринбурге?

- Я ездил в один паб. Люблю это место, дружу с хозяином. Немного походил по городу, потом пошел входить в образ.

- У вас раньше были песни на злобу дня...

- У меня и сейчас есть песни на злобу дня. Но сводить все песни к злобе дня, превращаться в фельетониста это такая тоска. Я это могу делать каждый день — скучно.

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ПРИХОДИЛОСЬ ИГРАТЬ ДВА КОНЦЕРТА ВМЕСТО ОДНОГО

- Средства от работы над музыкой музыканты вкладывают в различные предприятия. У вас ведь тоже были такие?

- У меня есть маленький джазовый клуб. Когда случилась пандемия, клуб пришлось закрыть на полгода. Я очень не хотел, чтобы люди, которые с нами работали пять лет, нуждались или разбежались. Я выплачивал им зарплату. Вот практически средства мои все и кончились. Вы не демонизируйте заработки музыкантов. Мы не поп-артисты и не Муз-ТВ.

По словам Андрея Макаревича, из-за пандемии концертов у его группы стало немного.

По словам Андрея Макаревича, из-за пандемии концертов у его группы стало немного.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Но все равно музыканты стараются средства пристраивать…

- Да нечего пристраивать. Ты записал альбом, ты на него потратил достаточно денег. Это никак не окупится сегодня. Возвращается небольшая часть того, что вложено. Это не только у нас. Так устроено. Каким-то образом это отбивалось концертами. Уже почти два года концерты случаются… по пальцам руки их можно пересчитать. Сегодня, говорят, Москву опять закрыли (из-за роста заболеваемости коронавирусом мэр столицы Сергей Собянин объявил в городе нерабочую неделю, - Прим. Ред.). Ну вот так существуем. А что делать? Случилась такая история.

Концерт начался в девятом часу вечера.

Концерт начался в девятом часу вечера.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ну вы же можете гастролировать и за границей?

- А граница что ли не закрыта? Вы себе не представляете, что за границей происходит. Все закрыто. Самое мерзкое это неопределенность. Перенесли концерты на три месяца — надеемся, что все откроют. А не открыли. Перенесли еще на три месяца. Это не один концерт это тур, скажем, из десяти концертов. Люди не сдают билеты. Они надеются, ждут. Мы поехали на Украину наконец-то, чтобы дать десять концертов, которые люди год ждали. И нам приходилось играть по два концерта в день. Потому что рассадка - пол зала. Надо сажать людей через одного. А зал был продан полностью. Значит надо в один день сыграть два концерта вместо одного.

Андрей Макаревич: «Сводить все песни к злобе дня, превращаться в фельетониста это такая тоска»

Андрей Макаревич: «Сводить все песни к злобе дня, превращаться в фельетониста это такая тоска»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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