Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 12 июня 2021 года

Общее число случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 90 568 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 129 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 48 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Каменске-Уральском, Березовском, Нижнем Тагиле, Качканаре, Реже и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 90 568. Из них 84 476 полностью справились с инфекцией. Только за минувшие сутки из больниц региона выписали еще 130 человек.

Из тех, кто находится в медучреждениях на данный момент, состояние 288 медики оценивают как тяжелое. 143 пациента находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 109 – на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за сутки было зарегистрировано 14 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 572 человек.