Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 июня 2021 года

Общее число случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 90 439. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 121 новый случай коронавирусной инфекции, из которых 58 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Кушве, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове, Сосьве, Березовском и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 90 439. Из них 84 346 полностью справились с инфекцией. Только за минувшие сутки из больниц региона выписали еще 123 человек.

Из тех, кто находится в медучреждениях на данный момент, состояние 276 медики оценивают как тяжелое. 144 пациент находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 112 – на аппаратах ИВЛ.

Кроме того за сутки было зарегистрировано 12 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 558 человек.