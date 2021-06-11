Ущерб в полмиллиарда: бывшего министра госимущества Свердловской области подозревают в создании ОПГ

Бывшего министра задержали в 2016-м году, но затем отпустили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшему министру госимущества Свердловской области предъявили обвинение. Алексея Пьянкова обвиняют в создании преступной группы, которая совершала махинации с госимуществом. Помимо него, по данным силовиков, в преступную группу входили еще 10 человек.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, общая сумма ущерба от деятельности группы, созданной Алексеем Пьянковым, составила около полумиллиарда рублей.

- По данным следствия, к предыдущим эпизодам получения Пьянковым взяток в размере прибавилось еще 10 преступлений. Они связанны со злоупотреблением служебными полномочиями и растратами госимущество в особо крупном размере, - рассказал осведомленный источник.

По словам нашего собеседника, группа действовала в период с 2012 по 2016 года. В ее состав, помимо бывшего министра, входило несколько его заместителей и подчиненных. При участники схем использовали различные фирмы-однодневки, а также офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и государстве Белиз.

По словам нашего собеседника, Алексей Пьянков останется под подпиской о невыезде. В отношении остальных участников группировки несколько судов выберут меры пресечения уже 11 июня.

Накануне стало известно о задержании заместителя министра госимущества Свердловской области Елены Николаевой.

Напомним, Алексея Пьянкова арестовали в 2016-м году. Первоначально его заключили в СИЗО, но позже отпустили под домашний арест.

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