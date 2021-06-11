Партия «Новые люди» украсила Екатеринбург яркими граффити

Фото: Антон Осипов

Изображение на ул. Ломоносова, 38, напоминает людям о том, какое огромное количество лесов ежедневно уничтожается в мире. Другая картина показывает грустную реальность, в которой гаджеты лишают нас общения друг с другом.

Фото: Антон Осипов

Возле станции метро Машиностроителей изображен земной шар и люди, взявшиеся за руки. Так художники хотели напомнить о том, что мир по-прежнему остается многонациональным, в нем есть место каждому. Граффити на улице Кировградской, 40а — о воспитательной и целительной роли книг в нашей жизни.

Автор идеи Антон Осипов хочет украсить яркими граффити не только Екатеринбург, но и малые города региона.

Фото: Антон Осипов

— Есть статистика, — рассказывает художник. — В Европе там, где размещали жизнерадостные граффити, сразу падало количество преступлений. Почему бы и нам не попробовать, решили мы, ведь серые районы — реальная проблема города.

Идеи екатеринбургского студента разделяет местное отделение партии «Новые люди». Весной этого года проект Антона Осипова стал лучшим, по мнению жюри партийного конкурса «Марафон идей» и получил финансовую поддержку.

Фото: Антон Осипов

Напомним, партия «Новые люди» основана в марте 2020 года бизнесменом и общественным деятелем Алексеем Нечаевым, основателем и президентом научно-производственной компании Faberlic. В партии уверены, что главное на данном этапе – раскрепостить творческие силы народа и обустроить страну для нормальной жизни. Сегодня партия «Новые люди» уже представлена в Заксобраниях четырех регионов: Новосибирской, Костромской, Калужской и Рязанской областей.