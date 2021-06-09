Солнечное затмение в Свердловской области 2021: откуда будет видно лучше всего

На Урале лунный диск закроет треть солнечного. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У любителей наблюдать за небесными телами в этот четверг, 10 июня, будет отличный повод обратить взор к небосводу. Ведь в этот день произойдет солнечное затмение. Начнется оно примерно в 15.49, а завершится в 17.52.

- Ничего особо уникального в нем нет. За год происходит от двух до пяти таких затмений. Но не все из них можно увидеть у нас на Урале, - говорит Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ. - Следующее подобное затмение произойдет 25 октября в 2022 году. Оно будет на самом закате солнца.

К сожалению, полного закрытия солнечного диска во время затмения 10 июня мы не увидим – за подобным зрелищем надо ехать в Гренландию или на север Магаданской области. Но и у нас будет на что посмотреть.

Смотреть на затмение можно только через плотный светофильтр, чтобы не навредить глазам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас луна пройдет по части солнца. Ее диск займет примерно треть от солнечного, - отмечает Владилен Санакоев. - На севере Урала, возможно, лунный диск займет половину солнечного.

Но каким бы затмение ни было, важно помнить, что смотреть на него можно только сквозь очень плотный светофильтр, вроде того, какой стоит в сварочном аппарате, иначе можно навредить своим глазам.

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