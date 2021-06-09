Поправилась за две недели: врачи спасли женщину с неизлечимой опухолью

Хирурги во время подготовки к операции Фото: департамент информационной политики

Хирурги Вадим Голоднов и Илья Лобанов из Свердловского областного онкологического диспансера и Николай Кузнецов из Госпиталя для ветеранов войн спасли женщину с опухолью поджелудочной железы, которая считается неизлечимой. По словам врачей, новообразование у пациентки обнаружили на поздней стадии, когда шанс на выздоровление был уже мал.

- Опухоль головки поджелудочной железы спровоцировала у нее механическую желтуху. Врачи районной поликлиники оперативно купировали острое состояние и сразу же направили к онкологам, - рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии Свердловского онкодиспансера Вадим Голоднов. - Дообследование показало прорастание новообразования в важнейшие магистральные сосуды: брыжеечную вену и артерию, которые обеспечивают кровоснабжение тонкого и толстого кишечника.

Чтобы рост опухоли прекратился, женщина сначала прошла восемь курсов химиотерапии. Только после этого медики смогли допустить ее до операции.

Пациентка перенесла операцию без осложнений и уже через две недели поправилась и была выписана из стационара. С медиками она поделилась, что ее самочувствие улучшилось с первых дней. Сейчас решается вопрос о химиотерапевтическом лечении с целью профилактики рецидива.