Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 июня 2021 11:41

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 июня 2021

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 533.

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 533.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано еще 108 случаев COVID-19.

Из них 43 – в Екатеринбурге. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Режа, Талицы, Шалинского городского округа, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Алапаевска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Березовского, Верхней Салды.

- Состояние 258 госпитализированных оценивается как тяжелое, 140 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 111 – на аппаратах ИВЛ, - отмечает региональный оперштаб.

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 533.

Коронавирус Covid-19Интересное