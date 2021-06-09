Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 июня 2021

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 533. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано еще 108 случаев COVID-19.

Из них 43 – в Екатеринбурге. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Режа, Талицы, Шалинского городского округа, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Алапаевска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Березовского, Верхней Салды.

- Состояние 258 госпитализированных оценивается как тяжелое, 140 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 111 – на аппаратах ИВЛ, - отмечает региональный оперштаб.

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 533.