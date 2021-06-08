«Дело не в деньгах, а в совести»: жители уральского поселка за свой счет отремонтировали дорогу

Жители купили самосвал щебня и сами взялись за лопаты. Фото: Игорь Чудов

Жители уральского поселка Чкаловский за свой счет отремонтировали разбитую дорогу. Населенный пункт находится на севере Свердловской области вблизи города Серова. Уже несколько лет они добиваются, чтобы им починили проезжую часть, а чиновники который год обещают это сделать.

- Основную дорогу они сделали, но а сам въезд в поселок – нет. В прошлом году я писал в городскую думу, чтобы они довели дело до конца. Они пообещали отремонтировать ее в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», хотели расширить даже. Планировали, что работы закончат в этом году. Но ничего не произошло, - рассказала «Комсомолке» Игорь Чудов, председатель СНТ «Смородинка» (садовое общество находится рядом с поселком Чкаловский – прим.ред.).

Жители устали ждать, когда дорога появится. Ведь ездить по проезжей части уже было невозможно: невысокие легковушки застревали в ямах, даже скорая помощь пробиралась с трудом. Тогда уральцы решили действовать и собрали деньги. Правда скинулось только лишь 17 человек и денег хватило на самосвал с щебнем.

- Они собрали 5 тысяч рублей и сами залатали ямы. Но дело не в деньгах, а совести. Заезжать в поселок можно с трудом, - отметил Чудов.

Местные мужики взялись за лопаты и за один день раскидали щебень по самым проблемным участкам. Но этого недостаточно. Такого «косметического» ремонта хватит максимум на один летний сезон или до сильных дождей.

Три года назад жители этого поселка уже прославились на всю страну, когда также за свой счет восстановили мост, который связывал населенный пункт с СНТ «Смородинка». С годами он сильно износился. Металлические конструкции, на которых держалась переправа, как стояли, так и стоят, но вот деревянный настил пришел в негодность. На ремонт потратили 170 тысяч рублей, в то время, когда администрация города устанавливала стелу «Я люблю тебя, Серов». Муниципалитету она обошлась в несколько миллионов рублей.