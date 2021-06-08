По словам родственников, незадолго до смерти у парня была ссора в доме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности самоубийства старшего сержанта полиции в Екатеринбурге. В 15:30 в парке имени лесоводов России свел счеты с жизнью 25-летний Арзу Байрамов. В тот день он патрулировал Октябрьский район в составе наряда и отпросился у коллег по нужде. Но обратно так и не вернулся. В 14:50 до него не смогли дозвониться, начались поиски. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в силовых структурах.

Парня быстро нашли, но было слишком поздно. Приехавшие врачи лишь констатировали смерть старшего сержанта. Рядом с телом нашли предсмертную записку.

- Отец довел, - написал перед суицидом старший сержант Байрамов.

Незадолго до самоубийства Арзу позвонил дяде.

- Сказал дяде, что любит его. Попросил передать маме с папой, чтобы они его простили, - делится знакомый семьи погибшего.

Фото: предоставлено знакомыми погибшего

По словам знакомых погибшего, у Арзу были долги из-за ставок на спорт. Как раз у отца он просил деньги, но тот отказал.

- Некоторое время назад он занял денег. Но отдать не смог. С него начали трясти долг. Сумма, насколько мне известно, была не очень большая - порядка 200-300 тысяч. Арзу обратился к отцу, но он ему отказал, - рассказал «КП» друг семьи погибшего парня. – Просто он был таким человеком, все держал в себе. Остался со своей проблемой один на один… Но все равно не укладывается в голове: как же нужно давить на человека, чтобы он пошел на такой шаг…

Наш собеседник рассказал, что в прошлом отец парня был высокопоставленным сотрудником МЧС. Жены у Арзу не было. Но его родственники собирались в ближайшее время познакомить его с девушкой.

- Табельное оружие, боеприпасы и служебное удостоверение не похищены, они изъяты и приобщены к материалам проверки, которую проводит Управление по работе с личным составом и подразделение собственной безопасности регионального полицейского главка, - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.