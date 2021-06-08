Жертва глупости: трагическая история восьмимесячной львицы, которую тайно везли в поезде

Челси было всего восемь месяцев. Фото: Захар ДЕМИДОВ

История львицы по кличке Челси до сих пор вызывает ужас и непонимание, хоть это и случилось в 2014 году. Животное тайно перевозили на поезде Москва-Сургут. Восьмимесячную хищницу обкололи снотворным, но действие препаратов быстро закончилось. Челси начала бродить по вагонам и распугала пассажиров. Рассказываем, почему этот случай закончился трагедией.

ВЕЗЛИ В ПОЕЗДЕ ПОД ВИДОМ ДОМАШНЕЙ КОШКИ

Львица Челси была, можно сказать, «живым» товаром. В обычном пассажирском поезде ее везла 24-летняя девушка. Ради такого дела она даже выкупила все купе. Везли девяностокилограммовую «малышку» для одного бизнесмена якобы для личной коллекции. По документов вместо хищницы было указано – домашняя кошка.

Чтобы «домашняя» кошка не буянила и вела себя спокойно, ее обкололи снотворным. А для надежности заточили в тесную клетку. В какой-то момент девушке стало скучно, и она решила выпустить питомицу размять лапы. И вот тогда львица в полной мере продемонстрировала свой хищный нрав. «Кошечка» начала громогласно рычать! Конечно же, этот зов испугал пассажиров и проводников.

- Крики девушки и рев хищника услышали проводницы. Они-то и вызвали к перрону полицию, - рассказывают в УТ МВД по УрФО. - К тому времени, когда поезд прибыл в Екатеринбург, на перрон приехали и ветеринары.

Утихомирить Челси пришлось уже ветеринарам. В нее выстрелили дротиком со снотворным и спящую хищницу потом увезли в клинику. Забрать себе львицу не мог никто: ни зоопарк, ни цирк – все шли в отказ. Все потому что возня с оформлением документов могла затянуться надолго, а вопрос необходимо было решать быстро. И согласился частный ветеринар.

Челси ввели большую дозу успокоительного препарата. А зоодоктор со спящим животным отправился к себе. Но сердце восьмимесячной львицы не выдержало, да и дышать животному было трудно, потому что врач почти не оставил ей кислорода в машине.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ СТРАННИЦЫ ПОНЕВОЛЕ

Личность девушки, перевозившей животное, быстро установили. Это 24-летняя Косовская Людмила. Правда, после инцидента с ее животным барышня уехала на следующем поезде.

В Екатеринбурге начали решать, что делать с телом львицы. Свою помощь предложила Виктория Шинкарева, исполнительный директор компании «Сад памяти».

Так выглядит могила львицы Челси. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сад Памяти» - это единственное кладбище домашних животных на Урале.

- Похоронили ее здесь на кладбище, я сама это предложила. Надпись на табличке «Львица Челси здесь обрела свой последний приют», я придумала сама, - рассказывает Виктория Шинкарева.

За семь лет могилу Челси так никто не навестил. За ней ухаживают сотрудники кладбища, иногда кладут к надгробью цветы. Посетители, чьи, питомцы тут покоятся, тоже изредка оставляют у надгробной плиты угощения в виде консервы с паштетом.