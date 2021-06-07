Оставил записку: в Екатеринбурге сотрудник ППС покончил с собой на дежурстве

На место выезжала скорая, однако медикам оставалось лишь констатировать его смерть Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге сотрудник патрульно-постовой службы покончил с собой во время дежурства. Инцидент произошел в районе Базового переулка. Во время смены полицейский ушел от своих коллег, а когда они начали его искать, было уже поздно. На место выезжала скорая, однако медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Рядом с телом погибшего была найдена записка, в которой он объяснял свой поступок.

- Чрезвычайное происшествие по личному составу, о котором идет речь, не связано со служебной деятельностью погибшего сотрудника. Об этом он сам написал в записке, обнаруженной рядом с телом, — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В смерти патрульного разбирается следственный комитет Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам полковника Горелых, сразу после случившегося на место выехали представители руководства территориального ОВД, городского УМВД и ГУ МВД области. Табельное оружие, боеприпасы и служебное удостоверение изъяли и приобщили к материалам начавшейся проверки. В инциденте разбирается Управление по работе с личным составом и подразделение собственной безопасности регионального полицейского главка.

— По факту данного происшествия следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СКР проводит доследственную проверку. Точная причина смерти погибшего будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, — отметили в СУ СКР по Свердловской области.