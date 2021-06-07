На сегодняшний день закрыты 16 дорожных участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация на дорогах Екатеринбурга сложная в любое время года, кажется, что летом в период отпусков и каникул проехать будет немного легче, но нет. Весна и лето – это период дорожных работ. На ремонт, помимо масштабных реконструкций мостов на Бебеля и Блюхера, будут закрыты несколько улиц в центре города, а также на Химмаше, Вторчермете и Уралмаше. Публикуем график перекрытий дорог в Екатеринбурге в июне 2021.

МЕЛЬНИКОВА

Уже завтра, 8 июня, строители должны завершить работы на участке улицы Мельникова от Верх-Исетского бульвара до улицы Синяева. С 11 мая здесь приводят в порядок сеть теплоснабжения.

РЕВОЛЮЦИИ

С 10 июня на две недели для транспорта закроют улицу Революции от 106го до 6го дома в переулке Хребтовом.

После модернизации теплотрассы движение возобновят – 24 июня 2021.

ОКРУЖНАЯ

25 июня 2021 дорожники возобновят движение транспорта по улице Окружной от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской и по 2-й Новосибирской от Окружной до дома № 53/1. Сейчас службы завершают капитальный ремонт улицы 2-й Новосибирской.

ПОСАДСКАЯ

С сегодняшнего дня, 7 июня, и до 18 июля для всех видов транспорта строители закроют перекрёсток улиц Посадской и Белореченской. Работы будет осуществлять Екатеринбургская теплосетевая компания.

КЛЮЧЕВСКАЯ

С 8 июня по 4 июля нельзя будет проехать по улице Ключевской от Мельникова до Крылова. Перекрытие дорог в Екатеринбурге в июне 2021 связано с ремонтом тепломагистрали.

КРЫЛОВА

Еще одно перекрытие, связанное с ремонтом теплосети – до 30 сентября ни автомобили, ни общественный транспорт не смогут проехать по улице Крылова от Татищева до Крауля.

СТЕПАНА РАЗИНА

На два месяца строители перекрыли улицу Степана Разина в Екатеринбурге еще 1 июня 2021 года. Работы здесь завершат к 1 августа.

ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА

До 15 сентября специалисты компании «УралДорТехнологии» ограничили движение по Объездной дороге на пересечении с улицей Луганской. Срок выполнения дорожных работ составляет 4 месяца.

Улицу Мельникова должны открыть 8 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧКАЛОВА

До 11 июля 2021 года в Екатеринбурге будет перекрыта улица Чкалова на участке от 29го дома до 45го. Здесь приведут в порядок теплосеть.

СОВЕТСКАЯ

На перекрестке улицы Советской, 55 с улицей Июльской до 15 сентября 2021 рабочие модернизируют теплосеть. Поэтому участок закрыт.

ВИКУЛОВА

Перекрёсток улиц Викулова и Татищева будет закрыт для всех видов транспорта с 18 июня, сообщили в мэрии Екатеринбурга. Движение возобновят в 6:00 21 июня 2021 года после завершения ремонта трамвайных путей.

МИРА

С 21 июня до 5 июля специалисты ЭПК УрФУ будут ремонтировать теплосеть районе улиц Первомайской, Студенческой, Библиотечной и Гагарина, поэтому нельзя будет проехать по улице Мира возле дома №27.

НАРОДНОГО ФРОНТА

Здесь временно введено одностороннее движение. Перекрытие части дороги в Екатеринбурге в июне 2021 связано с тем, что на улице Народного фронта и переулке Никитина строят многоквартирный дом. Предварительный срок нормализации дорожного движения – 1 ноября 2021 года.

ЧЕМПИОНОВ

30 ноября 2022 года подрядчик планирует открыть движение на улице Чемпионов от дома № 11 до улицы Счастливой. Здесь строят жилой дом.

ПЕРЕУЛОК ВЕРХНИЙ

В границах улицы Донбасской – переулка Черниговского – улицы Орловской – улицы XXII Партсъезда рабочие строят новый дом, поэтому, пока, до 25 ноября 2024 года, закрыто движение транспорта по переулку Верхнему.

МОСТ НА УЛИЦЕ БЕБЕЛЯ

Самое масштабное перекрытие дорог в июне 2021 в Екатеринбурге. Ремонт моста осуществляется еще с 15 мая. Завершить работы службы изначально планировали до 20 июля, но во время инспекции глава города Алексей Орлов поручил подрядчику ускорить работы и нормализовать движение на мосту к 4 июля.

Пока здесь закрыта нечетная сторона улицы Бебеля, от Готвальда и Кирова, и организован объезд по четной стороне.

Ранее мы писали, о том, что всего в 2021 году городские власти планируют отремонтировать 45 дорожных участков.