Горит ЦПКиО и Уктусское кладбище: в Екатеринбурге из-за тополиного пуха случилось два крупных пожара

Пожар в ЦПКиО видно за несколько километров. Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети в «Вконтакте»

В Екатеринбурге из-за тополиного пуха возникло два крупных пожара. Один из них на Уктусском кладбище, второй – в ЦПКиО. Сейчас спасатели работают в местах возгорания, чтобы ликвидировать огонь.

- В парке Маковского горит пух и трава. Принимаются все меры для ликвидации пожара. По сухой траве огонь быстро распространился на площадь в 1 гектар,- уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, в тушении задействованы пять человек личного состава и одна единица техники. Людей эвакуируют из парка. Дым от возгорания видно за несколько километров.

В группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети в «Вконтакте» сообщают о сильном задымлении в микрорайоне. Причиной стал еще один пожар на Уктусском кладбище.

- Возгорание на площади 200 квадратных метров. Причина все те же, загорелся тополиный пух. На месте работает две единицы техники и девять человек личного состава, - добавили в ведомстве спасателей.

Также на улице Бахчиванжи горит гараж. Сотрудники МЧС также работают в этом месте и пытаются потушить возгорание.

Напомним, тополиный пух стал настоящей проблемой. Только за последние сутки спасатели зафиксировали в Свердловской области 250 пожаров. Огонь охватывал большие участки в парке «Семь Ключей» и на Елизавете. Подавляющее большинство возгораний, по данным МЧС Свердловской области, было связано с поджогами тополиного пуха. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало.