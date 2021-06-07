«Ситуация очень острая»: почему в Свердловской области только один пляж считается безопасным

Чтобы пляж считался официальным, необходимо пройти проверку двух ведомств: МЧС и Роспотребнадзора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области лето наступило раньше календарного. Тридцатиградусная температура зафиксирована еще в середине мая и поэтому уральцы уже тогда рванули на пляжи. Но сотрудники МЧС и Роспотребнадзора в голос повторяют «Это небезопасно». Рассказываем, когда в Свердловской области начнется купальный сезон и почему зоны отдыха у водоемов еще не готовы.

ОПАСНО, КОГДАДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА РОДИТЕЛЕЙ И ПЬЯНЫЕ

По данным регионального МЧС, с начала сезона на водоемах Свердловской области уже утонули 16 человек, среди них четыре ребенка. Несчастные случаи произошли в Нижнетуринском городском округе, Каменский городской округ, город Каменск-Уральский, Алапаевск. Статистика неутешительная: в прошлом году в аналогичный период купаясь в водоемах погибли 3 ребенка.

- Мы ходим в рейды на водоемы Екатеринбурга и области. Прежде всего мы смотрим наличие детей без присмотра взрослых, людей в состоянии алкогольного опьянения либо принимающих спиртные напитки на береговых зонах. Смотрим нарушения запретов: выход в воду под знаки. С организацией пляжей у нас ситуация очень острая. Всего в Свердловской области зарегистрирован и освидетельствован только один пляж в Новоуральском городском округе. Мы ждем заявки. Мы всегда готовы выехать, - рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных.

Причиной трагедий, как правило, становится безответственность родителей, которые отпускают своих детей купаться без присмотра. Тем более большинство водоемов в Екатеринбурге и Свердловской области не имеют спасательного поста, там регулярно не очищают дно. По словам Ирины Каменых, во время рейдов они часто встречают несовершеннолетних ребят, которые самостоятельно плескаются в воде.

- Мы настоятельно просим не отпускать детей на пляжи, когда они отпрашиваются у вас по телефону и контролировать их нахождение там. Чтобы дети были всегда под контролем. Отпускать одних детей в воду тоже нельзя. Если что-то случиться, то у вас будет всего 2-3 минуты, чтобы спасти человека, - пригрозила Ирина Каменных.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ПЛЯЖЕЙ САМИ НЕ ХОТЯТ БЫТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМИ

Чтобы пляж считался официальным, необходимо пройти проверку двух ведомств: МЧС и Роспотребнадзора. В последнем случае инспекторы берут пробу воды на пляже и проверяют ее на наличие опасных бактерий и веществ. Спасатели смотрят, чтобы в в целом на территории зоны у воды можно было безопасно проводить время.

Требования к пляжам:

Территории должны быть оборудованы постами спасателей,

Должна присутствовать техника для передвижения по воде,

На водоеме обязательно должны быть буйки,

На пляже есть раздевалки, туалеты, пункты медицинской помощи,

Пляж и водоем оборудованы предупреждающими табличками и знаками,

Дно водоема должно быть обследовано и очищено от опасных предметов.

По словам, сотрудников МЧС с начала лета к ним новых заявок на проверку пляжей не поступало. Но Роспотребнадзор уже взяли пробы воды. Во многих водоемах Екатеринбурга нашли бактерии, на Шарташе, например, обнаружили кишечную палочку.

- Собственники зон рекреации должны организовать постоянный санитарный контроль качества воды и почвы на территории планы, - отметил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.