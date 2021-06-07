Врачи реаниматологи не успели помочь парню. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УрФУ скончался магистрант физико-технологического института. Информацию о трагедии подтвердили в университете.

- Сегодня в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным, близким и сокурсникам, - сообщили "КП" в пресс-службе вуза.

Дмитрий отлично справлялся с учебой. Фото: соцсети

Как рассказал "КП" один из знакомых скончавшегося студента, ему было 23 года. Парня звали Дмитрий Белозеров.

Фото: СОЦСЕТИ

- Он был отличником и очень хорошо разбирался в учебной программе, - рассказал наш собеседник. - Что именно с ним произошло пока не знаем, не говорят. Знаю только то, что он упал "синюшный" во время экзамена.