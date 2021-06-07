Впереди засуха: главный синоптик Свердловской области о том, каким будет лето на Урале

В целом уральское лето будет обычным, утверждают эксперты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это лето на Урале обещает быть жарким. Конечно, если судить по его началу. Ведь май в Свердловской области выдался совсем не весенним, а даже наоборот жарким и сухим. Уральские синоптики рассказали, какая погода нас ждут в ближайшие три месяца в Екатеринбурге и Свердловской области.

Последние полтора месяца средняя температура составляла +23 градуса. Но в мае уже успели зафиксировать аномальную температуру – до плюс 33. Однако специалисты говорят, в ближайшие дни в регион вернется похолодание.

- В ближайшие дни мы ожидаем прохладную погоду. Температура воздуха понизиться на 7 градусов. Уже будет в районе 18-20 градусов тепла. Но к концу недели будет повышаться, с 17 июня температура, - говорит Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловской области.

Росгидрометцентр предсказал на Урале засуху. По данным синоптиков три месяца будут жаркими, а осадков будет минимальное количество. Свердловские специалисты отмечают, на ближайшее время также дождей не будет. Ведь атмосферные фронты идут мимо Свердловской области.

-Засушливые явления уже сложились давно. Май был исключительно сухим месяцем в Курганской, Свердловской области. Влаги не хватает. Как долго это продлится, мы не знаем. Проходящие атмосферные фронты дают немного осадков и в ближайшее время их не предвидится, - отмечают синоптики.

В целом уральское лето будет обычным, утверждают эксперты.

- Лето ожидается умеренным и количество осадков в пределах нормы. Не исключаем и аномальных периодов, - уточняет Галина Шепоренко. - Но несмотря на теплую погоду сейчас, все-таки ночи были холодными. Поэтому вода еще не прогрелась, ее температура еще иже 20 градусов. Температура 16 градусов тепла слишком низкая для купания детей.