фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области вторые сутки ищут пропавшего в горах 9-летнего мальчика. Сейчас в 60 километрах от Североуральска в тайге развернулась масштабная операция. Чтобы найти ребенка задействовали силы сотрудников МЧС, Росгвардии, полиции и волонтеров. Рассказываем все, что известно на 6 июня 2021 года.

9-летний Кирилл Ботов – школьник из Челябинской области. Вместе с отцом священнослужителем и туристической группой ребенок 4 июня отправился в поход на Уральский хребет в районе базы «Крив».

У отца Кирилла во время спуска с горы заболела правая нога и мужчина стал медленнее идти. Мужчина разрешил сыну уйти вперед и самостоятельно вернуться на базу. Когда священник сам добрался до места, оказалось, что ребенок там не появился. Как рассказал полиции отец, последний раз он видел мальчика в 17:00. Турист обратился за помощью в полицию.

- Во время путешествия на гору у мужчины заболела правая нога, из-за чего он стал медленнее идти. Когда они возвращались на базу, чтобы не задерживать сына, примерно в 17.00 он разрешил ему самостоятельно вернуться к стоянке у подножия. Когда же отец наконец дошел до базы, оказалось, что сын там не появлялся, - рассказал Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. - Найти его собственными силами туристы не смогли, после чего и последовало заявление в МВД.

Кирилл был одет в темные брюки и в синюю куртку с черной вставкой на груди.

Сразу после заявления в полицию ребенка начали искать. Сначала задействовали 80 сотрудников полиции, кинологов, волонтеров, а также спасатели. На сегодняшний день к поискам подключено 192 человека, 41 единица спецтехники.

Как рассказали в МЧС, ребенка ищут и с воздуха: вертолеты и беспилотники уже обследовали 942 квадратных километра.

- С начала поисковой операции с воздуха обследована территория 942 квадратных километра, из них 100 квадратных километров – облет бортом Ми-8 МЧС России, другие 842 квадратных километра – облет бортом Вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Поиски с воздуха продолжали все ночь. В 4 утра волонтеры и спасатели вышли прочесывать лес. Кирилла еще не нашли.