Выпускные в вузах Екатеринбурга 2021: программа, фишки

Выпускники УрФУ будут веселиться под песни Федука
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После плодотворной работы должна быть награда – выпускники вузов учились кто 4 года, а кто дольше. В 2021 году студенты осуществили свою мечту – получили высшее образование. Они сдали все экзамены и защитили дипломы. Осталось получить заветную корочку. В награду за их труды по всему Екатеринбургу устроят выпускные. Самый масштабный проведет, конечно же, Уральский федеральный университет. Здесь в 2021 году обучение завершили порядка 6000 бакалавров, специалистов и магистров.
Публикуем программу выпускных в вузах Екатеринбурга в 2021 году.
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Когда: 26 июня 12:00
Где: ул. Мира, 19
Каждый год УрФУ приглашает звезд в Екатеринбург на выпускной. В 2021 году хедлайнером третьей (вечерней) части выпускного станет репер Feduk. Его концерт пройдет в Tele Club.
Днем выпускники соберутся в институтах группами и скажут спасибо преподавателям. Затем пойдут получать дипломы на университетскую площадь.
Вторая часть – вручение дипломов по традиции состоится перед главным корпусом университета на ул. Мира, 19. После получения дипломов новоиспеченные бакалавры, специалисты и магистры дружно подбросят академические шапочки в небо.
Выпускные в Екатеринбурге пройдут на свежем воздухе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Когда: 2 июля 17:00
Где: Сибирский тракт, 35 (площадка между корпусами 7 и 8 общежитий)
Начало выпускного в Уральском государственном лесотехническом университете в Екатеринбурге запланировано на 17:00. Для 480 выпускников проведут большой праздник. В него входят торжественная часть с поздравлениями, награждение отличников, интерактивные зоны и концерт с дискотекой.
УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ РАНХИГС
Когда: 6 июля 13:00
Масштабный выпускной в Екатеринбурге устроит и РАНХиГС. В пресс-службе вуза рассказали, что так праздновать будут впервые.
Сначала выпускников по традиции поздравят первые лица образовательного учреждения, представители исполнительных и законодательных органов власти, городской прокуратуры и крупных финансово-промышленных структур.
– Мы пригласили губернатора Свердловской области, полномочного представителя Президента РФ, прокурора города, первых лиц Сбербанка, ТМК, Уральской торгово-промышленной палаты, – уточнили в РАНХиГС.
Вручение дипломов пройдет на свежем воздухе перед зданием института. Здесь же вечером в 17:00 начнется большой концерт для всех выпускников города. Петь песни на иностранных языках будут студенты и сотрудники РАНХиГС, представили уральских вузов и диаспор. Выступит екатеринбургская группа, также пригласили Клаву Коку, но пока нет подтверждения относительно ее участия. Будет организован танцпол и пространство для зрителей.
Дипломы в 2021 году получат 400 выпускников.
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Когда: начало июля (ориентировочно 9 июля)
– По предварительной информации выпускной в УрГПУ пройдет в традиционном формате на свежем воздухе с соблюдением санитарных норм, – рассказали в пресс-службе вуза.
В программе поздравление от руководства и преподавателей на территории кампуса.
За календарный 2021 год общее количество выпускников, вместе с заочниками, которые будут выпускаться осенью, составляет 1840.
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Когда: 13 июля 14:00
Где: площадка у КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90)
Впервые в Екатеринбурге горный университет проведет совместный выпускной для получателей как синего, так и красного дипломов. Дипломы получат 700 выпускников.
Праздник пройдет на свежем воздухе на площадке у КРК «Уралец». В программе поздравление администрации вуза, выдающихся выпускников-руководителей предприятий и концерт с известным хедлайнером, имя которого пока не раскрывают.
– Зелёная роща и аллея до КРК «Уралец» – родная для горняков площадка и выбрана в том числе, как памятное место. Здесь раньше катались на тазиках и кричали «я – горный инженер», – сообщили в пресс-службе УГГУ.