Выпускные в вузах Екатеринбурга 2021: программа, фишки

Выпускники УрФУ будут веселиться под песни Федука Фото: Алексей БУЛАТОВ

После плодотворной работы должна быть награда – выпускники вузов учились кто 4 года, а кто дольше. В 2021 году студенты осуществили свою мечту – получили высшее образование. Они сдали все экзамены и защитили дипломы. Осталось получить заветную корочку. В награду за их труды по всему Екатеринбургу устроят выпускные. Самый масштабный проведет, конечно же, Уральский федеральный университет. Здесь в 2021 году обучение завершили порядка 6000 бакалавров, специалистов и магистров.

Публикуем программу выпускных в вузах Екатеринбурга в 2021 году.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Когда: 26 июня 12:00

Где: ул. Мира, 19

Каждый год УрФУ приглашает звезд в Екатеринбург на выпускной. В 2021 году хедлайнером третьей (вечерней) части выпускного станет репер Feduk. Его концерт пройдет в Tele Club.

Днем выпускники соберутся в институтах группами и скажут спасибо преподавателям. Затем пойдут получать дипломы на университетскую площадь.

Вторая часть – вручение дипломов по традиции состоится перед главным корпусом университета на ул. Мира, 19. После получения дипломов новоиспеченные бакалавры, специалисты и магистры дружно подбросят академические шапочки в небо.

Выпускные в Екатеринбурге пройдут на свежем воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Когда: 2 июля 17:00

Где: Сибирский тракт, 35 (площадка между корпусами 7 и 8 общежитий)

Начало выпускного в Уральском государственном лесотехническом университете в Екатеринбурге запланировано на 17:00. Для 480 выпускников проведут большой праздник. В него входят торжественная часть с поздравлениями, награждение отличников, интерактивные зоны и концерт с дискотекой.

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ РАНХИГС

Когда: 6 июля 13:00

Масштабный выпускной в Екатеринбурге устроит и РАНХиГС. В пресс-службе вуза рассказали, что так праздновать будут впервые.

Сначала выпускников по традиции поздравят первые лица образовательного учреждения, представители исполнительных и законодательных органов власти, городской прокуратуры и крупных финансово-промышленных структур.

– Мы пригласили губернатора Свердловской области, полномочного представителя Президента РФ, прокурора города, первых лиц Сбербанка, ТМК, Уральской торгово-промышленной палаты, – уточнили в РАНХиГС.

Вручение дипломов пройдет на свежем воздухе перед зданием института. Здесь же вечером в 17:00 начнется большой концерт для всех выпускников города. Петь песни на иностранных языках будут студенты и сотрудники РАНХиГС, представили уральских вузов и диаспор. Выступит екатеринбургская группа, также пригласили Клаву Коку, но пока нет подтверждения относительно ее участия. Будет организован танцпол и пространство для зрителей.

Дипломы в 2021 году получат 400 выпускников.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Когда: начало июля (ориентировочно 9 июля)

– По предварительной информации выпускной в УрГПУ пройдет в традиционном формате на свежем воздухе с соблюдением санитарных норм, – рассказали в пресс-службе вуза.

В программе поздравление от руководства и преподавателей на территории кампуса.

За календарный 2021 год общее количество выпускников, вместе с заочниками, которые будут выпускаться осенью, составляет 1840.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Когда: 13 июля 14:00

Где: площадка у КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90)

Впервые в Екатеринбурге горный университет проведет совместный выпускной для получателей как синего, так и красного дипломов. Дипломы получат 700 выпускников.

Праздник пройдет на свежем воздухе на площадке у КРК «Уралец». В программе поздравление администрации вуза, выдающихся выпускников-руководителей предприятий и концерт с известным хедлайнером, имя которого пока не раскрывают.

– Зелёная роща и аллея до КРК «Уралец» – родная для горняков площадка и выбрана в том числе, как памятное место. Здесь раньше катались на тазиках и кричали «я – горный инженер», – сообщили в пресс-службе УГГУ.