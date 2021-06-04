5 и 6 июня в программе много мероприятий: от прогулки по лесу до сплава по реке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Популярные у организаторов туров маршруты: Качканар с посещением буддийского монастыря, Марсианские карьеры, Аракульский шихан и Айские притесы. Эти места доступны и путешественникам-новичкам, и детям. Для тех, кто хочет отправиться в путешествие с группой единомышленников и гидом, публикуем список туров выходного дня из Екатеринбурга на 5 и 6 июня 2021.
5 ИЮНЯ
КАЧКАНАР
Когда: 5 июня 7:00 (старт от цирка)
Цена: 2000 рублей
Контакт: +7 (950) 544-74-73, https://vk.com/event196616220
Возраст: 12+
В программе посещение буддийского монастыря «Шедруб Линг», трекинг на 8 км на гору Качканар, прогулка в тумане до скал и массива «Верблюд».
В тур выходного дня включен трансфер от цирка Екатеринбурга и обратно, сопровождение гида на всем маршруте.
Что с собой: удобную одежду и обувь по погоде, еду и воду, репелленты, запасные носки, маску и антисептик.
5 июня путешественники посетят буддийский монастырь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
АРАКУЛЬСКИЙ ШИХАН
Когда: 5 июня 8:00
Цена: 1300 рублей
Контакт: +7 (922) 168-90-63, https://vk.com/event201714133
В однодневное путешествие на живописный хребет Среднего Урала включена прогулка к вершине Аракульского шихана. Это эффектная скальная стена, состоящая из огромных глыб и плит протяженностью более 2 км. Общая протяженность прогулки составит примерно 12 км. С вершины Чемберлен можно увидеть 11 озер, в том числе окруженное горами Аракуль.
Организаторы тура выходного дня из Екатеринбурга обеспечат трансфер от цирка и обратно, сопровождение на протяжении всего маршрута, фотоотчет и медицинскую страховку.
План поездки:
08:00 – выезд из Екатеринбурга от ул. 8 Марта, 43 (автобусная остановка у цирка);
11:00 –17:00 – прибытие на Аракульский шихан, восхождение, отдых на озере Аракуль;
17:00 – выезд домой;
20:00 – возвращение в Екатеринбург.
Что с собой: взять в первую очередь еду и воду, они не включены в программу тура, одежду по погоде и удобную обувь, репелленты, личную аптечку и хорошее настроение.
СКАЛЫ РЕКИ АЙ
Когда: 5 июня 6:30 (выезд от ТЦ «Мегаполис»)
Цена: зависит от количества участников
Контакт: https://vk.com/klub_uralovedov
Группа тура выходного дня из Екатеринбурга посетит Ваняшкинские притёсы, скалу Королева, большие Айские притёсы и скалу Ласынташ – пеший маршрут составит примерно 10 км.
Организаторы обеспечат трансфер на автобусе из Екатеринбурга и обратно – возвращение в город запланировано на 23:30 (для удобства пассажиров могут развезти до ближайших станций метро). Можно присоединиться и на личном автомобиле.
Что с собой: одежду по погоде и удобную обувь, личную аптечку, воду, чай и еду, а также дождевик на случай непогоды.
– Важно! Останьтесь дома, если у вас признаки ОРВИ, гриппа или простуды; если вы контактируете с болеющими людьми. При проезде в заказном автобусе с собой необходимо иметь медицинскую маску, – уточнили организаторы.
КАМЕННАЯ РЕКА ТАГАНАЯ
Когда: 5 июня 7:00 (старт от отеля Marins Park Hotel, ул. Челюскинцев, 106, напротив ж/д вокзала).
Цена: 1800 рублей
Контакт: +7 (912) 219-29-99, https://vk.com/kamennaya_reka, регистрация
Продолжительность тура выходного дня из Екатеринбурга составляет 14 часов 30 минут. За это время участники доедут на организованном автобусе до центральной усадьбы парка Таганай, прогуляются по Каменной реке – 11 км, доберутся до Черной скалы. В 17:30 запланирован выезд в Екатеринбург, а прибытие в город – 21:30.
В стоимость тура помимо трансфера, входит сопровождение гида, экскурсия и чаепитие.
Что с собой: одежду по погоде, удобную обувь, дождевик в случае непогоды, еду, воду и личную аптечку.
СПЛАВ ПО РЕКЕ ЧУСОВОЙ
Когда: 5 и 6 июня 5:00
Цена: 4900 рублей
Контакт: https://vk.com/event172359912
Что с собой: документы в водонепроницаемой упаковке, запасную одежду и обувь по погоде, купальник, рюкзак, сидушку, фонарик, походные кружку, тарелку, ложку и нож, средство от насекомых, пакеты для упаковки вещей, при желании можно взять и фотоаппарат.
В тур выходного дня из Екатеринбурга включен трансфер и питание, прокат туристического снаряжения, услуги фотографа.
В первый день сплава, помимо дороги до Усть-утки, участники сплава совершат восхождение на «камень Харёнки», покатаются на реке Кашка, пообедают, продолжат сплав, затем разобьют лагерь, походную баню и споют песни у костра под гитару.
Во второй день подъем запланирован на 7 часов утра, затем завтрак, сбор и погрузка снаряжения, восхождение на «камень Омутной», посещение пещеры, «камня Дыроватый», «Собачьих камней», прибытие в деревню Ёква, обед, разбор катамаранов, погрузка снаряжения и выезд в Екатеринбург.
Ориентировочное прибытие в город – 22:00.
На выходные запланированы пешие маршруты от 5 до 11 км
Фото: Алексей БУЛАТОВ
УСЬВИНСКИЕ СТОЛБЫ
Когда: 5 и 6 июня 07:00
Цена: 5900 рублей
Контакт:+7-912-219-29-99, регистрация
В программу тура выходного дня из Екатеринбурга включен подъем на гору Колпаки, посещение Каменного города, подъем на Усьвинские столбы. Прибытие в Екатеринбург запланировано на 21:00.
Также включены трансфер, сопровождение гида, питание, проживание на турбазе, баня (по желанию) и фотосессия.
Что с собой: походная одежда по сезону, удобная обувь. При желании можно взять с собой треккинговые палки, фонарик, термос с чаем, сменную одежду, банные принадлежности.
6 ИЮНЯ
МАРСИАНСКИЕ КАРЬЕРЫ
Когда: 6 июня 09:00 (старт от цирка)
Цена: 1600 рублей
Контакт: +7 (950) 544-74-73, https://vk.com/event196655677
Возраст: 5+
Тур выходного дня из Екатеринбурга по маршруту: Марсианские карьеры, Смолинская пещера, Порог Ревун (трек 4 км) включает трансфер в обе стороны, прогулку по карьерам, фотографирование, прогулку по бурлящему порогу Ревун, отдых на скалах у реки Исеть, посещение двух гротов.
Возвращение в Екатеринбург запланировано на 19:30.
Что с собой: спортивную одежду, нескользкую обувь, перчатки, дождевик, налобный фонарик (для экскурсии по пещере), средство от насекомых, еду и воду, а также личную аптечку и маску.
Фото: Елена Морозова\ "ДоскиЛыжи"
АЙСКИЕ ПРИТЕСЫ
Когда: 6 июня 07:00 (старт от цирка)
Цена: 2000 рублей
Контакт: +7 (950) 544-74-73, https://vk.com/event198800058
Возраст: 10+
В тур выходного дня на Айские притесы включен трансфер туда и обратно, посещение ГЭС и печей, треккинг до Айских притесов и обратно (5 км), услуги гида.
Во время путешествия участники узнают, почему Айские притесы называют еще лунными и пестрыми скалами, прогуляются к старинными печам для обжига известняка и посетят памятник ЮНЕСКО – Порожскую гидроэлектростанцию. Также за 300 рублей здесь можно покачаться на качелях над притесами.
Что с собой: одежда по погоде, удобная обувь, репелленты, еда и вода, дождевик, запасные носки, личная аптечка, маска, перчатки и антисептик.
Ориентировочное время прибытия в Екатеринбург – 23:30.
Прогулка по парку "Оленьи Ручьи" включена в программу 6 июня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ОЛЕНЬИ РУЧЬИ
Когда: 6 июня 07:00 (старт от отеля Marins Park Hotel, ул. Челюскинцев, д. 106, бывшая гостиница Свердловск)
Цена: 1700 рублей
Контакт: +7 (912) 219-29-99, https://vk.com/oleniy_ruchiy
Тур выходного дня из Екатеринбурга в природный парк «Оленьи Ручьи» продлится 11 часов. В Екатеринбург путешественники вернутся уже в 18:00.
В стоимость входит трансфер, горячий обед, сопровождение инструктора, вход в парк, перекус, экскурсия и услуги фотографа.
Что с собой: еду, воду, чай в термосе, непродуваемую одежду, удобную и непромокаемую обувь.