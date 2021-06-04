5 и 6 июня в программе много мероприятий: от прогулки по лесу до сплава по реке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярные у организаторов туров маршруты: Качканар с посещением буддийского монастыря, Марсианские карьеры, Аракульский шихан и Айские притесы. Эти места доступны и путешественникам-новичкам, и детям. Для тех, кто хочет отправиться в путешествие с группой единомышленников и гидом, публикуем список туров выходного дня из Екатеринбурга на 5 и 6 июня 2021.

5 ИЮНЯ

КАЧКАНАР

Когда: 5 июня 7:00 (старт от цирка)

Цена: 2000 рублей

Контакт: +7 (950) 544-74-73, https://vk.com/event196616220

Возраст: 12+

В программе посещение буддийского монастыря «Шедруб Линг», трекинг на 8 км на гору Качканар, прогулка в тумане до скал и массива «Верблюд».

В тур выходного дня включен трансфер от цирка Екатеринбурга и обратно, сопровождение гида на всем маршруте.

Что с собой: удобную одежду и обувь по погоде, еду и воду, репелленты, запасные носки, маску и антисептик.

5 июня путешественники посетят буддийский монастырь Фото: Алексей БУЛАТОВ

АРАКУЛЬСКИЙ ШИХАН

Когда: 5 июня 8:00

Цена: 1300 рублей

Контакт: +7 (922) 168-90-63, https://vk.com/event201714133

В однодневное путешествие на живописный хребет Среднего Урала включена прогулка к вершине Аракульского шихана. Это эффектная скальная стена, состоящая из огромных глыб и плит протяженностью более 2 км. Общая протяженность прогулки составит примерно 12 км. С вершины Чемберлен можно увидеть 11 озер, в том числе окруженное горами Аракуль.

Организаторы тура выходного дня из Екатеринбурга обеспечат трансфер от цирка и обратно, сопровождение на протяжении всего маршрута, фотоотчет и медицинскую страховку.

План поездки:

08:00 – выезд из Екатеринбурга от ул. 8 Марта, 43 (автобусная остановка у цирка);

11:00 –17:00 – прибытие на Аракульский шихан, восхождение, отдых на озере Аракуль;

17:00 – выезд домой;

20:00 – возвращение в Екатеринбург.

Что с собой: взять в первую очередь еду и воду, они не включены в программу тура, одежду по погоде и удобную обувь, репелленты, личную аптечку и хорошее настроение.

СКАЛЫ РЕКИ АЙ

Когда: 5 июня 6:30 (выезд от ТЦ «Мегаполис»)

Цена: зависит от количества участников

Контакт: https://vk.com/klub_uralovedov

Группа тура выходного дня из Екатеринбурга посетит Ваняшкинские притёсы, скалу Королева, большие Айские притёсы и скалу Ласынташ – пеший маршрут составит примерно 10 км.

Организаторы обеспечат трансфер на автобусе из Екатеринбурга и обратно – возвращение в город запланировано на 23:30 (для удобства пассажиров могут развезти до ближайших станций метро). Можно присоединиться и на личном автомобиле.

Что с собой: одежду по погоде и удобную обувь, личную аптечку, воду, чай и еду, а также дождевик на случай непогоды.

– Важно! Останьтесь дома, если у вас признаки ОРВИ, гриппа или простуды; если вы контактируете с болеющими людьми. При проезде в заказном автобусе с собой необходимо иметь медицинскую маску, – уточнили организаторы.

КАМЕННАЯ РЕКА ТАГАНАЯ

Когда: 5 июня 7:00 (старт от отеля Marins Park Hotel, ул. Челюскинцев, 106, напротив ж/д вокзала).

Цена: 1800 рублей

Контакт: +7 (912) 219-29-99, https://vk.com/kamennaya_reka, регистрация

Продолжительность тура выходного дня из Екатеринбурга составляет 14 часов 30 минут. За это время участники доедут на организованном автобусе до центральной усадьбы парка Таганай, прогуляются по Каменной реке – 11 км, доберутся до Черной скалы. В 17:30 запланирован выезд в Екатеринбург, а прибытие в город – 21:30.

В стоимость тура помимо трансфера, входит сопровождение гида, экскурсия и чаепитие.

Что с собой: одежду по погоде, удобную обувь, дождевик в случае непогоды, еду, воду и личную аптечку.

СПЛАВ ПО РЕКЕ ЧУСОВОЙ

Когда: 5 и 6 июня 5:00

Цена: 4900 рублей

Контакт: https://vk.com/event172359912

Что с собой: документы в водонепроницаемой упаковке, запасную одежду и обувь по погоде, купальник, рюкзак, сидушку, фонарик, походные кружку, тарелку, ложку и нож, средство от насекомых, пакеты для упаковки вещей, при желании можно взять и фотоаппарат.

В тур выходного дня из Екатеринбурга включен трансфер и питание, прокат туристического снаряжения, услуги фотографа.

В первый день сплава, помимо дороги до Усть-утки, участники сплава совершат восхождение на «камень Харёнки», покатаются на реке Кашка, пообедают, продолжат сплав, затем разобьют лагерь, походную баню и споют песни у костра под гитару.

Во второй день подъем запланирован на 7 часов утра, затем завтрак, сбор и погрузка снаряжения, восхождение на «камень Омутной», посещение пещеры, «камня Дыроватый», «Собачьих камней», прибытие в деревню Ёква, обед, разбор катамаранов, погрузка снаряжения и выезд в Екатеринбург.

Ориентировочное прибытие в город – 22:00.

На выходные запланированы пешие маршруты от 5 до 11 км Фото: Алексей БУЛАТОВ

УСЬВИНСКИЕ СТОЛБЫ

Когда: 5 и 6 июня 07:00

Цена: 5900 рублей

Контакт:+7-912-219-29-99, регистрация

В программу тура выходного дня из Екатеринбурга включен подъем на гору Колпаки, посещение Каменного города, подъем на Усьвинские столбы. Прибытие в Екатеринбург запланировано на 21:00.

Также включены трансфер, сопровождение гида, питание, проживание на турбазе, баня (по желанию) и фотосессия.

Что с собой: походная одежда по сезону, удобная обувь. При желании можно взять с собой треккинговые палки, фонарик, термос с чаем, сменную одежду, банные принадлежности.

6 ИЮНЯ

МАРСИАНСКИЕ КАРЬЕРЫ

Когда: 6 июня 09:00 (старт от цирка)

Цена: 1600 рублей

Контакт: +7 (950) 544-74-73, https://vk.com/event196655677

Возраст: 5+

Тур выходного дня из Екатеринбурга по маршруту: Марсианские карьеры, Смолинская пещера, Порог Ревун (трек 4 км) включает трансфер в обе стороны, прогулку по карьерам, фотографирование, прогулку по бурлящему порогу Ревун, отдых на скалах у реки Исеть, посещение двух гротов.

Возвращение в Екатеринбург запланировано на 19:30.

Что с собой: спортивную одежду, нескользкую обувь, перчатки, дождевик, налобный фонарик (для экскурсии по пещере), средство от насекомых, еду и воду, а также личную аптечку и маску.

Фото: Елена Морозова\ "ДоскиЛыжи"

АЙСКИЕ ПРИТЕСЫ

Когда: 6 июня 07:00 (старт от цирка)

Цена: 2000 рублей

Контакт: +7 (950) 544-74-73, https://vk.com/event198800058

Возраст: 10+

В тур выходного дня на Айские притесы включен трансфер туда и обратно, посещение ГЭС и печей, треккинг до Айских притесов и обратно (5 км), услуги гида.

Во время путешествия участники узнают, почему Айские притесы называют еще лунными и пестрыми скалами, прогуляются к старинными печам для обжига известняка и посетят памятник ЮНЕСКО – Порожскую гидроэлектростанцию. Также за 300 рублей здесь можно покачаться на качелях над притесами.

Что с собой: одежда по погоде, удобная обувь, репелленты, еда и вода, дождевик, запасные носки, личная аптечка, маска, перчатки и антисептик.

Ориентировочное время прибытия в Екатеринбург – 23:30.

Прогулка по парку "Оленьи Ручьи" включена в программу 6 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОЛЕНЬИ РУЧЬИ

Когда: 6 июня 07:00 (старт от отеля Marins Park Hotel, ул. Челюскинцев, д. 106, бывшая гостиница Свердловск)

Цена: 1700 рублей

Контакт: +7 (912) 219-29-99, https://vk.com/oleniy_ruchiy

Тур выходного дня из Екатеринбурга в природный парк «Оленьи Ручьи» продлится 11 часов. В Екатеринбург путешественники вернутся уже в 18:00.

В стоимость входит трансфер, горячий обед, сопровождение инструктора, вход в парк, перекус, экскурсия и услуги фотографа.

Что с собой: еду, воду, чай в термосе, непродуваемую одежду, удобную и непромокаемую обувь.