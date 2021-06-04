Ехала в детский лагерь: в Екатеринбурге Ауди сбила девочку на самокате

Девочка пересекала пешеходный переход на самокате. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся на улице Баумана в Екатеринбурге. Там иномарка Ауди Q7 сбила 11-летнюю школьницу. Девочка переезжала дорогу на самокате по пешеходному переходу. Случившееся попало на видеорегистратор, установленный в иномарке. На нем видно, как девочка выезжает на дорогу с левой стороны. Водитель нажала по тормозам, но от столкновения уйти не удалось. От удара девочка упала, после чего смогла подняться самостоятельно.

- В результате ДТП 11-летняя девочка - пешеход родителями доставлена в ДГКБ № 9, где медиками ей поставлен диагноз – ушиб тазобедренного сустава, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Известно, что девочка ранним утром направлялась в детский лагерь в клубе по месту жительства.

К слову, родители вместе с девочкой заявили сотрудникам полиции, что переходя дорогу, школьница слезла с самоката. Но запись на видеорегистраторе говорит об обратном – девочка выехала на дорогу на самокате, не глядя по сторонам.

Тем не менее водителя иномарки привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу. Также в ГИБДД отмечают, что родители должны постоянно напоминать детям о том, как правильно переходить дорогу.

- В беседах с детьми особое внимание стоит уделять правилам безопасного перехода проезжей части при движении на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, - добавили в ведомстве.