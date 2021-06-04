Губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение о строительстве «второго Академического»

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области на ПМЭФ-2021 договорился о создании в Екатеринбурге ещё одного района с доступным жильём и развитой инфраструктурой. Подписи под соглашением, по которому на юге уральской столицы должен появиться, по сути, «второй Академический», поставили глава региона Евгений Куйвашев, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и президент группы компаний КОРТРОС Вениамин Голубицкий.

Строительство района Академический в Екатеринбурге ведется с 2007. Это проект комплексного освоения территорий, то есть здесь сразу помимо жилья была проектировалась и создавалась социальная инфраструктура – детские сады, школы, больницы, а также дороги, дворы, общественные пространства и всё, что нужно людям для комфортной жизни. Кроме того, возведение района велось на принципах экологичности и внедрения умных сервисов для удобства и безопасности жителей.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

По словам Евгения Куйвашева, Екатеринбург в течение ближайших 15-20 лет может вырасти почти на четверть, в городе будут жить около 1,8 миллиона человек.

- С группой компаний КОРТРОС мы ведём переговоры по комплексному освоению территории, примыкающей к Академическому с восточной и юго-восточной стороны. Здесь в перспективе появится новый район, второй Академический, в котором, по нашим ожиданиям, будут жить более 290 тысяч человек. Он будет обеспечен современными дорогами, новейшей коммунальной инфраструктурой, детским садами, школами, поликлиниками для детей и взрослых, новыми рабочими местами, – отметил губернатор.