Лучше всего будут видны в конце июня: в небе над Уралом появились редкие серебристые облака

Фото с серебристыми облаками, которые можно было наблюдать к северу от Екатеринбурга. Фото: Владилен Санакоев

Накануне вечером, когда уже наступили сумерки, екатеринбуржцы могли увидеть редкое явление – облака, которые будто светились на ночном небосводе. Их называют серебристыми. И долгое время они были настоящей загадкой для ученых.

- На это явление ученые обратили внимание в конце XIX века. Это была большая загадка для людей. Их исследовали до середины XX века, не могли характеристики таких облаков определить, - объясняет Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ. – Потом постепенно поняли, что это облака на высоте от 76 до 80 километров над землей.

За счет высокого расположения они освещаются солнцем, когда оно уже скрылось за горизонтом. Благодаря этому серебристые облака и светятся на темном небе. Наблюдать их можно всего пару месяцев в год – с конца мая до середины августа.

- Пик приходится на конец июня. С 20 по 30 число можно наблюдать самые яркие серебристые облака, - добавил Владилен Санакоев.