К поискам подключились российские волонтеры: в горах Абхазии 21 день не могут найти туриста из Екатеринбурга

Волонтеры отправятся в недельный поход, чтобы проверить весь маршрут, на котором мог пропасть Владимир Ульянов. Фото: МЧС Абхазии

В горах Абхазии уже 21 день продолжаются поиски екатеринбуржца Владимира Ульянова. В начале мая он отправился с единомышленниками в горный поход. Однако 10 мая группа разделилась. Владимира оставили одного в палатке в базовом лагере дожидаться, когда остальные туристы вернутся из радиального подхода (ответвление от основного маршрута с возвращением к точке отправления, - Прим. Ред.). Но из-за непогоды вернуться к Владимиру товарищи не смогли. О том, что он остался в горах один, они сообщили в МЧС Абхазии.

Спасательная группа в итоге дошла до того места, где оставался Владимир Ульянов, но ни палатки, ни самого туриста они там не обнаружили. После этого поисковая группа прошла по маршруту, которым Владимир Ульянов мог спуститься с гор. Но найти его вновь не удалось. Сегодня к поискам подключилась группа российских волонтеров.

По словам близких Владимира Ульянова, он любил путешествовать по горам. Фото: соцсети

- Учитывая сложность и протяженность маршрута, из общего числа обратившихся были отобраны семь волонтеров с соответствующей подготовкой, экипировкой и средствами связи. Составлен их поименный список, - уточняют в МЧС Абхазии. - Волонтеры разбиты на две группы, в каждую из которых включены еще и по два сотрудника поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии.

В четверг утром одна из групп направилась на поиски вдоль реки Верхняя Гумиста. Еще одна обследует территорию вверх по реке Келасур. В МЧС Абхазии отмечают, что волонтеры приезжали на поиски и ранее, но они были плохо подготовлены, из-за чего их не пустили в альпийскую зону поисков – они ограничились работой в районе лесного высокогорья.

- В отличие от прежних волонтерских групп, данная группа экипирована основательно, имеет в своем распоряжении современные спутниковые телефоны, навигаторы и внутреннюю рацию, - добавляют в МЧС Абхазии. - Группы планируют заново отработать весь маршрут, на котором пропал российский турист Владимир Ульянов, включая высокогорье и альпийскую зону. Возвращение поисковых групп запланировано на 10 июня.

В этом районе Владимира Ульянова видели в последний раз. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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