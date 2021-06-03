В Екатеринбурге ФСБ нагрянула с обысками в несколько УК

Члены банды были фиктивно трудоустроены в управляющих компаниях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ФСБ нагрянула с обысками сразу в четыре управляющих компании города. Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, обыски связаны с тем, что в данных УК были фиктивно трудоустроены люди, которые были причастны к сбору компромата на свердловских политиков и бизнесменов.

- Некоторые из фигурантов уголовного дела были фиктивно трудоустроены в УК. Члены банды даже получали там зарплату, - отметил наш собеседник.

По словам нашего источника, три компании, где сейчас проходят обыски, расположены в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, а четвертая находится на ВИЗе.

Как мы писали до этого, члены банды, в частности, собирали компромат на совладельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова, спикера Екатеринбургской гордумы Игоря Володина, а также руководителя аппарата мэрии Илью Захарова. Также именно с деятельностью этих людей связывают нападение на бывшего пресс-секретаря городской думы Дмитрия Егоркина.