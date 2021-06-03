Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 июня 2021

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 89 587. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошлые сутки в Свердловской области зарегистрировано 99 новых случаев COVID-19. Из них 45 - в Екатеринбурге. Общее число случаев в регионе - 89 587.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Нижней Туры, Ревды, Режа, Сухого Лога, Березовского, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Ивделя, Каменска-Уральского, Кировграда, Красноуфимского района, Тавдинского и Талицкого городских округов, Артинского городского округа, Асбеста, Верхней Туры, Алапаевска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Серова.

- Состояние 234 госпитализированных оценивается как тяжелое, 128 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 105 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 464.