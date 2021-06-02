Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 июня 2021

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 451. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошлые сутки на Среднем Урале выявили 97 новых случаев COVID-19. Из них 43 – у жителей Екатеринбурга. Число случаев достигло 89 488.

Также диагноз подтвержден у жителей Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Белоярского городского округа, Верхней Туры, Артемовского городского округа, Асбеста, Режа, Сысертского и Шалинского городских округов, Карпинска, Качканара, Красноуфимского района, Красноуральска, Алапаевска Горноуральского городского округа, Первоуральска, Камышловского района.

- Состояние 248 госпитализированных оценивается как тяжелое, 132 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 105 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе Свердловской области.

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 451.