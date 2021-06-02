«Топлива осталось на два часа»: в Екатеринбурге приземлился самый молодой пилот из Великобритании

Фото: instagram.com/travisludlow_aroundtheworld

В екатеринбургском аэропорту приземлился самолет с пустым баком, на борту которого был 18-летний пилот из Великобритании. Трэвис Ладлоу отправился в кругосветку на небольшом самолете Cessna 172. Однако парню едва хватило топлива, чтобы посадить воздушное судно. Аэродром Кольцо с радостью принял путника.

- Привет, только что совершил посадку в Екатеринбурге... Это был долгий полет... Безумие. Вот аэропорт. Тут стоят российские самолеты. Я так долго летел, что левый бак оказался пустым. Там еще есть топливо, но оно недоступно для насоса. В правом баке горючего осталось часа на два полета, - рассказал Трэвис сразу после приземления.

Трэвису 18 лет и он из Великобритании. С самого детства он мечтал о небе и шесть лет назад впервые сел за штурвал. Как рассказал парень в своем Instagram, в 14 лет он стал самым молодым пилотом планера в своей стране. В недавно молодой человек задумал облететь вокруг света.

Стартовал Трэвис из аэропорта Викомб 29 мая. Первая точка посадки была Москва. Юный пилот прогулялся по Красной площади, а в соцсетях рассказал, почему выбрал именно это место.

- Я посетил место, где 19-летний Матиас Руст посадил свою «Cessna 172» в 1987 году, дав президенту Горбачеву повод для проведения радикальных реформ, которые привели к окончательному падению железного занавеса. Это показывает, на что способны молодые люди, - поделился он.

Завершить путешествие британец планирует за 45 дней. Он преодолеет путь длиной в 40 тысяч километров, где пролетит по Европе, России, США, Канаде, Гренландии и Исландии. В пути Трэвис сделает около 60 остановок в девяти странах.