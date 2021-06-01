В Екатеринбурге ФСБ поймала мужчину, собиравшегося сжечь дом при помощи микроволновки

На мужчину завели уголовное дело. Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, который собирался спалить многоквартирный дом в Академическом районе. Интересно, что нетрезвый гражданин сам оповестил чекистов об этом.

- В феврале этого года в дежурную службу Управления ФСБ России по Свердловской области поступил звонок гражданина 1978 года рождения, который сообщил о намерении осуществить террористический акт – взорвать жилой многоквартирный дом, использовав при этом баллоны с газом и микроволновку, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Любитель коньяка засунул баллоны в микроволновку. Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

Чекисты поняли, что мужчина явно был нетрезв и начали тянуть время, уговаривая его не совершать теракт. За это время полицейские примчались к дому лжетеррориста и провели его задержание.

Во время допроса мужчина рассказал силовикам, что перед звонком в ФСБ он напился коньяка.

- В результате слаженной работы силовиков удалось избежать крупного пожара, - отметили в ФСБ.

17 мая следственный отдел УФСБ России по Свердловской области завел на «шутника» уголовное дело по третьей части статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Сейчас любитель коньяка находится под подпиской о невыезде, ему грозит до восьми лет колонии, либо крупный денежный штраф.

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