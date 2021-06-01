Улицу Горького от Ленина до Куйбышева сделают полностью односторонней

Улицу Горького хотят сделать сквозной для проезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по итогам 2020 года девять перекрестков получили статус «место концентрации ДТП». Его обычно выдают, когда на одном месте происходит не меньше трех одинаковых аварий. Причем расположены эти перекрестки в совершенно разных районах города - и в центре, и вдалеке от него. Сегодня в мэрии рассказали, как будут снижать аварийность некоторых из них.

МАЛЫШЕВА – ГОРЬКОГО

Перекресток, который находится в самом центре города – у малышевского моста через Исеть. С начала прошлого года здесь произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека. Во всех случаях автомобилисты пытались повернуть с Малышева на улицу Горького - на тот ее отрезок, который вел в сторону проспекта Ленина. Чтобы впредь подобное не повторялось, в мэрии решили сделать этот маневр невозможным. Примерно с сентября поворачивать с Малышева на Горького если и можно будет, то лишь на тот участок, что ведет в сторону улицы Куйбышева.

Самая свежая авария случившаяся у перекрестка Малышева - Горького. Днем 1 июня здесь столкнулись три машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В сентябре мы планируем введение одностороннего движения на всем протяжении улицы Горького – от проспекта Ленина до Куйбышева. Это исключит основную причину возникновения ДТП, - объяснил Владимир Галаков, начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга. - В настоящий момент здесь проходит заключительный этап реконструкции улицы Горького. По окончании работ в сентябре будет построен светофорный объект на перекрестке.

Добавим, что пока движение по Горького довольно разнородное. На перекрестке Малышева-Горького можно свернуть и поехать хоть в сторону Плотинки, хоть в сторону Куйбышевского моста. В мэрии отметили, что минимум за 20 дней до введения одностороннего движения на улице Горького, они предупредят об этом автомобилистов.

ЩЕРБАКОВА – САМОЛЕТНАЯ

Здесь за прошедший год произошло шесть ДТП. В основном они случались, когда машины, двигавшиеся по Щербакова со стороны улицы Павлодарской, пытались повернуть налево на Самолетную улицу.

- С целью ликвидации ДТП были установлены дополнительные секции светофора, - объяснили в отделе организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети. - Также здесь были установлены камеры фото- и видеофиксации. После этого ДТП больше не происходили.

Перекресток Щербакова - Самолетная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТИТОВА – БРАТСКАЯ

Заняться этим перекрестком в мэрии решили после того, как здесь произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека.

- Была введена выделенная пешеходная фаза на светофорный объект. Для этого забрали время у основного направления по Титова. Транспортный поток немного успокоился. Левый поворот стал безопасным в этих условиях, - объяснил Владимир Галаков.

Перекресток улиц Титова - Братская. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОСКОВСКАЯ – ЩОРСА

Чаще всего на этом перекрестке бились те машины, которые, подъезжая к перекрестку по Шаумяна, пытались из второго ряда повернуть налево на Московскую. И это при том, что второй ряд здесь предназначен для движения напрямую на Щорса.

- Все три ДТП, случившиеся здесь, одного вида – левый поворот из второго ряда с нарушением ПДД, - отмечает Владимир Галаков. - Те, кто двигался от улицы 8 Марта прямо на Шаумяна сталкивались с этими машинами. В 2021 году на перекрестке установили комплекс фото и видеофиксации. Нарушения сразу прекратились.

БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ – УРАЛЬСКИХ РАБОЧИХ

Здесь произошло три ДТП. Два из них случились, когда машины, двигавшиеся по Бакинских Комиссаров со стороны улицы Победы, попытались повернуть налево на Уральских рабочих.

- Здесь мы с обоих направлений запретили левые повороты. После того, как появились знаки, произошло третье ДТП - когда машина совершала левый поворот с Кировградской, - добавил Владимир Галаков. - Но с декабря ДТП здесь прекратились.