Курс на обновление: «Единая Россия» подвела первые итоги предварительного голосования

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

Процедура стала более масштабной, чем пять лет назад. По предварительным данным, в ней приняли участие около 11,7 миллионов избирателей. Чуть более 6 миллионов – в режиме онлайн. В ряде регионов в число победителей вошли люди, которые ранее не участвовали в политической жизни, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, выступая на брифинге в центральном исполкоме партии.

- В Томской области лидерство за представителем волонтерского движения. Воспитанники «ПолитСтартапа» – в числе победителей в Хабаровском и Красноярском краях. Они тоже выиграли у маститых представителей партии, – сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России».

В тех регионах, где работали счетные участки, подсчет голосов еще продолжается. Там, где процедура проходила только онлайн, в числе победителей, которые войдут в списки партии на выборах в Госдуму – яркие представители общественных организаций и движения «Мы вместе»: председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая (Москва), председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина (Республика Мордовия), руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич (Воронежская область), руководитель российских студотрядов Михаил Киселев (Томская область), ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева (Новгородская область), профессор Высшей школы государственного управления Андрей Горохов (Калининградская область), главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению «Севмаша» Александр Спиридонов (Архангельская область), руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева (Свердловская область), ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга (Москва).

Ставка на обновление рядов «Единой России» в парламентах разного уровня – один из приоритетов кадровой политики руководства партии, активно поддерживаемый Президентом Владимиром Путиным, отметил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе, как позитивный», — считает он.

Эксперт подчеркнул, что рост интереса к процедуре со стороны избирателей во многом связан с возможностью дистанционного электронного голосования. «Это современная и перспективная технология. Партии стоит расширять ее применение не только в рамках предварительного голосования, но, к примеру, и в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. Уровень мобилизации сторонников увеличится», — уверен Алексей Чеснаков.

«Единая Россия» оперативно ответила на запрос избирателей об удобстве голосования и задала долгосрочный тренд на использование электронной процедуры, отметил президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Он уверен, такой формат будет популярным и в дальнейшем, после того, как пандемия сойдет на нет.

- Мы безудержно вступаем в эпоху электронного взаимодействия между людьми. Когда избирателям предоставили возможность голосовать онлайн, они с удовольствием начали ею пользоваться. Пандемия уже вообще ни при чем, потому что, как мне кажется, общей напряженности в связи с коронавирусом в стране сейчас нет, чтобы люди боялись идти и голосовать очно. Просто это очень удобно, когда можно на даче нажать несколько кнопок и отдать свой голос понравившемуся кандидату, — пояснил он.

Система электронного предварительного голосования подтвердила свою надежность и безопасность. Во время атак на нее количество ежесекундных запросов к серверам достигало десятков тысяч — при этом она продолжала работать без сбоев, подчеркнул специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. «Никаких сбоев не было, система не падала. И дополнительную DDoS-атаку выдержали», — подчеркнул он.

В целом предварительное голосование «Единой России» в этом году прошло при кратном снижении количества нарушений, отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

- Пять лет назад у нас голосование шло один день, в этом - неделю. Поступило всего 50 жалоб в федеральный организационный комитет, и около 100 жалоб в региональные организационные комитеты. Это говорит о том, что наш уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно реагировать, - сообщил он.

Председатель регионального оргкомитета по подготовке и проведению предварительного голосования Виктор Шептий отметил высокий интерес избирателей к процедуре.

- В Свердловской области на сайт предварительного голосования зарегистрировалось почти 400 тысяч жителей региона (391 434 человека). Из них проголосовали 339 063 человека, что составило более 10% от общего числа избирателей. Явка в полтора разы выше, чем в 2016 году на участках, - сообщил он. - Также в сравнении с 2016 годом увеличилось количество кандидатов: 156 - в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание. Большое спасибо кандидатам и, особенно, избирателям за участие в предварительном голосовании.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах ещё и очно на избирательных участках. Вечером 30 мая сразу после завершения процедуры по всей стране четыре части электронного ключа шифрования блокчейна соединили их хранители в центральном исполкоме партии. После этого начался подсчет голосов. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.