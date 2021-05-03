Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 31 мая 2021 года

Масочный режим в Екатеринбурге и Свердловской области пока сохраняется
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 38 приходятся на уральскую столицу.
Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Нижнем Тагиле, Серове, Староуткинске, Кушве, Березовском и других населенных пунктах Свердловской области.
Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 89 295 человек, из которых 83 191 полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки диагноз сняли у 96 человек.
Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 31 мая 2021 года
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
На данный момент состояние 233 пациентов оценивается как тяжелое, 126 из них размещены в палатах реанимации, 106 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Также за сутки зарегистрировано еще 12 случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 426 человек.
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