Обмотали скотчем и положили кирпич: екатеринбуржец выловил из реки переноску с породистым котом

Фото: "Типичный Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

В Екатеринбурге местный житель спас кота, которого выбросили прямо с переноской в реку Патрушиху. Это случилось в микрорайоне Академический недалеко от церкви. Илья Анюточкин увидел, как посреди небольшой реки плывет странный предмет обмотанный скотчем. И тут же ринулся вытаскивать его.

Оказалось, что это переноска для животного, в которой сидел напуганный кот. Внутри еще был кирпич.

— Ужас! Выловил в речке переноску. Я в шоке! Мы же в ответе за тех, кого приручили, - поделился Илья в группе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

Фото: "Я потерялся Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Кот оказался породистым – персидским. Видно, что животное домашнее, пострижен подо льва. Однако очень истощенно. Бедолаге в тот же день начали искать хозяев, чтобы отдать его в добрые руки.

Но как сообщили волонтеры группы «Я потерялся Екатеринбург», кот скончался.