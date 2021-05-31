Уралец, впавший в кому после крушения параплана, скончался

После крушения параплан оказался полностью разрушен Фото: УрСУТ СК России

В Свердловской области скончался 41-летний пилот параплана по фамилии Лопаков, сутки пролежавший в коме после крушения летательного аппарата. ЧП произошло в субботу, 29 мая в лесу под Первоуральском. После смерти пилота следователи возбудили уголовное дело.

- Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения параплана возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим сверхлёгким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), - рассказали в пресс-службе УрСУТ СК России.

Фото: УрСУТ СК России

Напомним, что 28-летний пассажир параплана - житель Среднеуральска по фамилии Сафияров отделался ушибами во время крушения. Его разыскивали полицейские, чтобы опросить.

Уральцы совершали полет на параплане, не получив необходимое разрешение. По предварительным данным, крушение произошло из-за того, что пилот задел дерево крылом параплана.

Фото: УрСУТ СК России

Разрушенный параполан силовики сразу же изъяли. Следователи осмотрели место происшествия и сейчас допрашивают очевидцев. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.