Предприниматель из Екатеринбурга захейтил Ксению Собчак на шоу партии «Новые люди»

Специальный гость шоу Ксения Собчак. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Суть проекта, который запустила партия «Новые люди», - найти в регионах активистов, которые уже занимаются социальными проектами, и помочь им стать кандидатами в депутаты Госдумы.

Екатеринбург на шоу представляет предприниматель, директор медиа-агентства Станислав Масоров. Вместе с другими участниками он проходит различные испытания: собирает подписи у людей на улицах, оттачивает навыки ораторского мастерства на дебатах.

Очередной тренинг был посвящён отражению негатива. Его провела специальный гость шоу Ксения Собчак. Светская львица и экс-кандидат в президенты прекрасно знает и как отбиваться от оскорблений, и как самой выводить оппонента из душевного равновесия. Она на собственном примере обучала участников вести дебаты и правильно реагировать на нападки.

Домашнее насилие, суррогатное материнство, право на эвтаназию - эти темы обсуждались в эфире седьмого выпуска политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты». Участники отстаивали свою позицию в условиях жёсткого диалога. Обучение проходило в формате хейт-баттла: конкурсанты задавали Ксении неудобные вопросы, пытаясь раскачать её на эмоции.

По замыслу организаторов, именно Ксения Собчак должна была захейтить Станислава Масорова. Однако наш земляк оказался крепким орешком и сам чуть не довел теледиву до истерики. Он припомнил ей, как она позволила себе в одном из интервью назвать детей «мелкими гадёнышами» и некорректно отозвалась о полных женщинах.

- Вы утверждаете, что вам не плевать на людей. Но сами-то родились с золотой ложкой во рту! Вы постоянно обещаете, что будете защищать интересы людей, но по итогу защищаете лишь собственный крабовый заводик! - отметил Станислав Масоров. Его оппонентка так и не нашлась, что ответить.

Неудивительно, что наш земляк стал одним из тех, кто наиболее удачно прошёл испытание «хейт-баттлом». В итоге Станислав Масоров попал в число восьми счастливчиков, которые продолжают бороться за победу в шоу и право стать кандидатом в депутаты Госдумы. Решать судьбу финалистов будут не только организаторы шоу, но и зрители. Проголосовать за понравившегося конкурсанта можно будет на сайте проекта.