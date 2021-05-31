Экспертная оценка: «От электронного формата предварительного голосования выиграли все»

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Политолог, доктор философских наук, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного Клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин прокомментировал ход партийного предварительного голосования.

- Мало кто ожидал, что в регионе и в целом по стране будут такие результаты по явке. С одной стороны мы все привыкли к традиционному очному голосованию, поэтому новые принципы и правила по голосованию только в онлайн-формате создали поначалу некую напряженность: потому что люди не понимали как технически будет выстроен процесс голосования. Но в итоге мы видим, что это не такая сложная процедура, какой она казалась, - сообщил он.

С точки зрения конкуренции среди кандидатов эксперт отметил большое количество новых для политики лиц. Напомним, всего в регионе зарегистрировано 483 кандидата: 156 из них - в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание. В 2016 году эти показатели составляли 113 и 216 человек соответственно.

- Как видно на сайте голосования, количество участников достаточно велико. Меня приятно удивило обилие кандидатов. Мы фактически видим ответ для скептиков, которые транслировали мнение, что процедура предварительного голосования не является популярной – количество кандидатов впечатляет. При этом видно, что для многих это первый опыт политической борьбы: в этот раз принимает участие большое количество молодых активистов, волонтеров. Практически во всех округах видно, что кандидаты достаточно серьезно подошли к борьбе за голоса избирателей и используют весь арсенал средств агитации. Поэтому предварительное голосование стало для многих прекрасной возможностью для самопиара и заявки о себе, как о политике, - рассказал эксперт.

Анатолий Гагарин отметил, что предварительное голосование состоялось как политическое событие и информационный повод.

- В итоге о предварительном голосовании говорят многие: кто-то позитивно, кто-то негативно, но, тем не менее, это предмет для обсуждения. И, безусловно, ключевое политическое событие весны, - сказал он. - Сейчас, конечно, многих интересуют итоги голосования: кто все-таки будет представлять партию на выборах. Мне любопытно узнать, кто будет в списках в Госдуму и в Законодательное Собрание. Тем более в отдельных округах конкуренция очень жесткая.

Эксперт также подчеркнул, что электронный формат процедуры стал тестом на готовность граждан голосовать таким образом и на основных выборах.

- У нас уже в этом году в сентябре несколько регионов будут голосовать электронно. И здесь надо отметить, что формат голосования все-таки вносит изменения в электоральную базу активных избирателей, потому что молодым людям голосовать с телефона гораздо проще и комфортнее, чем представителям старшего поколения, многие из которых и к порталу «Госуслуг» относятся скептически. И здесь, кстати, прослеживается определенный утилитарный смысл предварительного голосования, благодаря которому многие активные избиратели старшего поколения все-таки зарегистрировались на портале «Госуслуг» и теперь смогут пользоваться плодами цифровизации. Поэтому я считаю, что от этого процесса выиграли все: происходит популяризация в обществе цифровых технологий, партия получит результаты за кого из кандидатов люди реально голосуют, а для граждан это первый опыт голосования из дома с помощью гаджета, - сделал вывод эксперт.