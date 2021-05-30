Ветер до 28 метров в секунду: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В Свердловскую область после аномальной жары придут дожди с ураганным ветром Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Свердловской области объявили штормовое предупреждение. На смену аномальной жаре в регион придут сильные дожди и ураганный ветер. Спасатели предупреждают, что по прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы.

- В ближайшие часы, а также завтра в течение дня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25-28 м/с, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Спасатели напомнили о правилах безопасности во время непогоды и попросили жителей региона быть осторожными.

- Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей, - напомнили спасатели. - Находясь на улице при граде, найдите укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев, а это может нанести вам повреждения.

Дома также следует соблюдать правила безопасности. Например, во время грозы желательно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Кроме того следует воздержаться от топки печи, если у вас частный дом. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, по возможности выключите электробытовые приборы.

Если непогода застала вас на водоеме, и вы видите приближение грозы, лучше отойти подальше от берега. Автомобилистам желательно остановить машину и переждать непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев.