Участники даже не знают, что их ждет: в Свердловской области проходят учения МЧС «УралСпас»

Представьте, что на 36 часов в Свердловской области наступила ядерная зима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представьте, что на 36 часов в Свердловской области наступила ядерная зима. Вы скажете, что такое невозможно, однако с этим готов поспорить проект «УралСпас-2021». Здесь с 28 по 30 мая проходят учения как профессиональных спасателей, так и любителей, которые хотят почувствовать себя сотрудниками МЧС.

Легенда достаточно проста: в Россию поступила крупная партия отработанного ядерного топлива, предположим, плутоний. Из-за нарушений транспортировки опасный груз детонировал, возник большой пожар, который привел к разрушающему огненному смерчу. Спасатели немного упростили задачу для участников и заверили, что загрязнение атмосферы носило только местное значение, угрозы для глобальной экологической катастрофы нет.

На первый этап испытаний участников доставляет катер МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итак, что мы имеем: полигон площадью 150 квадратных километров, 100 условных пострадавших, разбросанных по всей территории, зачастую с тяжелыми травмами. Найти и спасти бедолаг необходимо за 36 часов.

- Легенду выбирали неслучайно. Свердловская область подвержена многим чрезвычайным ситуациям. Мы выбираем разные места, чтобы изучить особенности региона. У нас много промышленных предприятий, достаточно сложный и неоднозначный рельеф, - отметил заместитель начальника главного управления МЧС Василий Досалиев.

Сразу с берега мы попадаем на крутой и хрупкий склон Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам полковника Досалиева, испытания закаляют, чем лучше знаешь территорию и больше проверяешь возможности своих сил, тем проще ликвидировать уже реальные чрезвычайные ситуации.

Приключения начинаются с карьера, расположенного в природном заказнике под Режом. Нам объясняют, что на другом берегу команда спасателей-любителей пытается эвакуировать «раненого». Чтобы попасть на место событий, необходимо переплыть водную гладь на спасательном катере, это вызывает по-настоящему детский восторг.

С вершины склона открывается интересный вид на карьер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оказавшись на берегу, можем опробовать на себе, каково быть тем самым спасателем. Мы наравне с ними карабкаемся по крутому склону, чтобы спасти человека, который на деле оказывается обычным манекеном. Но к нему не относятся как к муляжу, здесь все по-настоящему. Необходимо во что бы то ни стало сохранить его жизнь, с чем ребята и справляются.

После завершения первого этапа команда возвращается на полигон, чтобы обсудить дальнейшие планы. В перерыве с нами соглашается поговорить один из участников учений.

Участники даже не знают, что их ждет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы не знаем, сколько в принципе будет этапов и какие именно задания получим, это своеобразный квест от организаторов. Нужно быть готовыми к любым сюрпризам. Если честно, мы даже не ожидали, каким для нас выйдет первая контрольная точка, у нас даже не было средств, чтобы перебраться на другой берег по воде. Принимали решение прямо на месте, - рассказывает координатор команды «Борода»

Необходимо отметить, что «Борода» - это спасатели-любители, всего в их коллективе 16 человек, которым просто интересно бросать себе вызов необычными задачами. Всего учения продлятся до 30 мая включительно.

В разгар проведения этапов мы заглядываем в штаб команды-соперника. Здесь кипит работа, не прекращаются сообщения по рации, обсуждения тактики и стратегии не останавливаются ни на минуту. Оказалось, что в этот момент участники нашли сразу четырех пострадавших, которых необходимо срочно эвакуировать.

Работа в штабе не прекращается ни на минуту Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас ориентируемся на карту, когда манекен найден, иконка с ним тут же отображается на экране. Ждем от координатора дальнейших указаний, как нам действовать на этапе, - не отрываясь от работы, рассказывает участник штаба.

«УралСпас» существует не первый год. Но раньше сюда привлекали только профессионалов из МЧС. Но ситуация изменилась в 2016 году.

- Наш проект - это своеобразная школа начинающих спасателей. Мы сотрудничаем с российским географическим обществом, а также с педагогическим университетом. Именно они помогают в составлении маршрутов, организации этапов, выделяют на это волонтеров. Мы считаем, что обучать людей новому могут только профессионалы, - подытоживает руководитель пресс-службы «УралСпас» Ольга Гурьевских.