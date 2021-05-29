Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 мая 2021 года

В Екатеринбурге и Свердловской области сохраняются ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 96 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 45 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы у жителей Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы, Кировграда, Асбеста, ЗАТО Свободный, Среднеуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число уральцев, заболевших коронавирусом, составляет 89 101 человек, из которых 82 994 полностью выздоровели. За прошедшие сутки диагноз снят у 100 человек.

Фото: сервис Яндекс.Ковид

На данный момент состояние 241 пациента оценивается как тяжелое, 134 человека размещены в палатах реанимации, 104 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 11 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 403 человека.