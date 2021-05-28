В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега»

На место выезжал наряд МЧС. Фото: telegram-канал "Свет. Екатеринбург"

В Екатеринбурге из торгового центра «Мега», расположенного на Металлургов,46, массово эвакуировали посетителей.

Как оказалось, причиной эвакуации стала сработка сигнализации.

- Сработала система безопасности, и в автоматическом режиме было запущено эвакуационное сообщение. Все системы работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе торгового центра.

Из-за угрозы пожара на место инцидента приезжали сотрудники МЧС.

- Произошло ложное срабатывание противопожарной сигнализации. На место выезжали одна единица техники и четыре человека личного состава, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

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