В Свердловской области запретили посещать леса из-за угрозы пожаров

Всего с начала года ликвидированы 520 пожаров общей площадью 23570,94 Га. Из них 413 возникли из-за действия местного населения. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 28 мая по 10 июня включительно в Свердловской области введены ограничения на посещение лесов.

- Установить по 10 июня 2021 года ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области, – говорится постановлении губернатора Евгения Куйвашева.

Отныне за посещение леса будет грозить административная ответственность.

– Вылавливать нарушителей будут патрульные группы, в которые входят сотрудники МЧС, полиции, «Авиалесоохраны». Патрули контролируют территорию лесов, водоемов. Понятно, что сейчас жарко, хочется поехать поближе к воде. Но не нужно забывать, что любая искра, может стать причиной большой беды, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

ШТРАФЫ

За разведение огня на природе нарушителям грозят внушительные штрафы:

- на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; - на должностное лицо - от 15 до 30 тысяч рублей; - на лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 20 до 30 тысяч рублей;

- на юридическое лицо - от 200 до 400 тысяч рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

СПРАВКА

Ограничение не касаются индивидуальных предпринимателей и организаций, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Также есть исключения для проезда автомобилей по через земли лесного фонда по автомобильным дорогам общего пользования с соблюдением правил пожарной безопасности.

Всего с начала года ликвидированы 520 пожаров общей площадью 23570,94 Га. Из них 413 возникли из-за действия местного населения.

За последнюю неделю возгорания были потушены на территории города Екатеринбурга, а также Березовского, Гаринского, Ивдельского, Туринского городских округов, Таборинского сельского поселения.

Сообщить о лесном пожаре, а также задать вопросы по ограничениям жители Свердловской области могут по номерам горячей линии Уральской базы авиационной охраны лесов: 8-800-100-94-00 и (343)268-33-83, 258-65-94.