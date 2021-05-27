Сервисы прогноза погоды обещают дожди в июне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через 4 дня придет календарное лето. Начало лета 2021 в Екатеринбурге ожидается прохладнее, чем в 2020 году, согласно данным сервиса «Яндекс.Погода».

Так, например, первая неделя июня 2021 в Екатеринбурге будет умеренно теплой – в среднем дневная температура воздуха составит +18...+20 градусов, ночная будет колебаться от +2 до +12 градусов.

Сервис сообщает, что с 1 по 6 июня в 2020 году была аналогичная погода днем, но ночью было тепло – до +17 градусов.

С 6 июня 2020 началось повышение температуры воздуха до +25 градусов. Жара простояла до 12 июня.

В 2021 году с 6 по 12 июня в Екатеринбурге погода не сулит нам жарких дней. Возможный максимум – это +20 градусов днем. В среднем термометры будут показывать +18 градусов. В ночное время похолодает до +13 градусов.

Осадков в начале лета в уральской столице не ожидается. Будет умеренно теплая и солнечная погода. Для сравнения, из первых 14 дней июня 2020 года 6 были дождливыми.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», весь июнь будет без жары, временами пройдут осадки. Дождь возможен 13, 16, 20, 24, 25 и 27 июня.

В начале июня 2020 года стояла жаркая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

GISMETEO

Этот сервис погоды наоборот прогнозирует дождливое начало июня 2021 в Екатеринбурге.

Так, с 1 по 6 июня будет +19...+23 градуса днем, 5 июня придет жара в 27 градусов. Ночью температура будет меняться с +7 до +14 градусов.

6 июня ожидается дождь.

С 7 по 14 июня ожидается дождливая неделя, воздух при этом прогреется до +18...+20 градусов в дневное время. Ночью термометры покажут +10...+12 градусов.