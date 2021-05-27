Для поиска работы можно обратиться в центр занятости Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официант, курьер, промоутер часто встречаются в предложениях работы на лето для подростков в Екатеринбурге. Три месяца каникул – отличная возможность заработать деньги на то, что давно хотел купить.

Публикуем предложения работы на лето для подростков в Екатеринбурге.

ТРУДОВОЙ ОТРЯД

Контакты: 376-42-55, 240-03-66, группа ВКонтакте

Центр социального обслуживания молодежи организует трудовые отряды в районных клубах по месту жительства – ребята благоустраивают территории городских парков.

Также подросткам Екатеринбурга от 14 до 18 лет помогают с индивидуальной работой на лето. Это работа в рекламной сфере промоутером, в сфере общественного питания – официантом или стюардом. Можно устроиться курьером.

При желании и наличии свободного времени можно работать по несколько часов в день круглый год.

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

В Екатеринбурге работу на лето для подростков можно найти, встав на учет в центре занятости своего района, также можно посмотреть вакансии на сайте центра.

Сюда подростку нужно будет прийти с родителями и паспортом.

Кстати, трудоустройство детей через центр занятости ведётся круглый год.

– В период временного трудоустройства несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет органами службы занятости Свердловской области оказывается материальная поддержка в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше полуторакратной минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента, в месяц, – сообщается на сайте учреждения.

Школьникам предлагают стать курьерами на время летних каникул Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

– Самое распространенное, это вакансии для курьеров, промоутеров, официантов, также это могут быть вакансии для сборщиков, упаковщиков заказов. Это та работа, где возможен неполный рабочий день, – уточнила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Размещая объявления на сайте крупнейшего интернет-рекрутмента в России, работодатели ставят отметку «вакансия доступна для соискателей с 14 лет».

Среди таких предложений работы мы нашли администратора детских аттракционов в торговом центре, бариста-пекаря, удаленного менеджера по обработке заявок, менеджера по работе с входящими заявками, специалиста по продажам, курьера, официанта и даже мастера ногтевого сервиса.

Администратору детских аттракционов в ТЦ обещают зарплату от 12 до 18 тысяч рублей в месяц, сменный график работы 2\2 с 10:00 до 22:00. В обязанности входит осуществление проката детских электромобилей и мини-сигвеев.

Бариста-пекарь будет получать от 20 до 30 тысяч рублей в месяц, для этого нужно выпекать булочки, наливать чай и кофе, поддерживать порядок в помещении, общаться с гостями, быть улыбчивым, вежливым и чистоплотным. График 2\2 с 10:00 до 22:00.

Работа удаленного менеджера по обработке заявок заключается в оформлении страховых полисов, составлении отчетов и контроле оплаты с 8:00 до 17:00 по московскому времени. Для работы нужен компьютер, возможность выходить на связь с коллегами и внимательность при работе с документами. Работодатель обещает контракт на 1 год, с возможностью дальнейшего продления и зарплату от 10 тысяч рублей в месяц.

Несмотря на то, что вакансия «мастер ногтевого сервиса» доступна соискателям с 14 лет, здесь запрашивают опыт работы от 1 до 3 лет. График работы обсуждается индивидуально с каждым сотрудником, возможны смены по 4-6 часов. В графе заработная плата указано – от 30 тысяч рублей.

Также требуется курьер в интернет-магазин по будням с 10:00 до 18:00. Платить будут от 30 до 60 тысяч рублей, возможен ежедневный расчет. Обязанности: доставка товаров в пределах Екатеринбурга. Требования: пунктуальность, порядочность, вежливость и опрятный внешний вид.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ

Для поиска работы на лето в Екатеринбурге подростку нужно выбрать строчки «Свердловская область – начало карьеры – несовершеннолетние работники».

На сегодняшний день сайт предлагает вакансии курьера, специалиста на выкладку товара и менеджера интернет-магазина. За работу в Екатеринбурге готовы платить 30 – 60 тысяч рублей, 16800 рублей и 15-40 тысяч соответственно.

ВАЖНО

Согласно нормативам, несовершеннолетний не может работать на вредном и опасном производстве, он не должен таскать тяжести и должен иметь справку о состоянии здоровья.

Продолжительность рабочего дня в зависимости от возраста:

с 14 до 15 лет – 4 часа в день

с 15 до 16 лет – 5 часов в день

с 16 до 18 лет – 7 часов в день.

В период учебы рабочий день может длиться не более 2,5 часов (если подростку 14-16 лет) и 4 часов (если подростку 16 -18 лет).