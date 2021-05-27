Для поиска работы можно обратиться в центр занятости Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Официант, курьер, промоутер часто встречаются в предложениях работы на лето для подростков в Екатеринбурге. Три месяца каникул – отличная возможность заработать деньги на то, что давно хотел купить.
Публикуем предложения работы на лето для подростков в Екатеринбурге.
ТРУДОВОЙ ОТРЯД
Контакты: 376-42-55, 240-03-66, группа ВКонтакте
Центр социального обслуживания молодежи организует трудовые отряды в районных клубах по месту жительства – ребята благоустраивают территории городских парков.
Также подросткам Екатеринбурга от 14 до 18 лет помогают с индивидуальной работой на лето. Это работа в рекламной сфере промоутером, в сфере общественного питания – официантом или стюардом. Можно устроиться курьером.
При желании и наличии свободного времени можно работать по несколько часов в день круглый год.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
В Екатеринбурге работу на лето для подростков можно найти, встав на учет в центре занятости своего района, также можно посмотреть вакансии на сайте центра.
Сюда подростку нужно будет прийти с родителями и паспортом.
Кстати, трудоустройство детей через центр занятости ведётся круглый год.
– В период временного трудоустройства несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет органами службы занятости Свердловской области оказывается материальная поддержка в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше полуторакратной минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента, в месяц, – сообщается на сайте учреждения.
Школьникам предлагают стать курьерами на время летних каникул
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
– Самое распространенное, это вакансии для курьеров, промоутеров, официантов, также это могут быть вакансии для сборщиков, упаковщиков заказов. Это та работа, где возможен неполный рабочий день, – уточнила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Размещая объявления на сайте крупнейшего интернет-рекрутмента в России, работодатели ставят отметку «вакансия доступна для соискателей с 14 лет».
Среди таких предложений работы мы нашли администратора детских аттракционов в торговом центре, бариста-пекаря, удаленного менеджера по обработке заявок, менеджера по работе с входящими заявками, специалиста по продажам, курьера, официанта и даже мастера ногтевого сервиса.
Администратору детских аттракционов в ТЦ обещают зарплату от 12 до 18 тысяч рублей в месяц, сменный график работы 2\2 с 10:00 до 22:00. В обязанности входит осуществление проката детских электромобилей и мини-сигвеев.
Бариста-пекарь будет получать от 20 до 30 тысяч рублей в месяц, для этого нужно выпекать булочки, наливать чай и кофе, поддерживать порядок в помещении, общаться с гостями, быть улыбчивым, вежливым и чистоплотным. График 2\2 с 10:00 до 22:00.
Работа удаленного менеджера по обработке заявок заключается в оформлении страховых полисов, составлении отчетов и контроле оплаты с 8:00 до 17:00 по московскому времени. Для работы нужен компьютер, возможность выходить на связь с коллегами и внимательность при работе с документами. Работодатель обещает контракт на 1 год, с возможностью дальнейшего продления и зарплату от 10 тысяч рублей в месяц.
Несмотря на то, что вакансия «мастер ногтевого сервиса» доступна соискателям с 14 лет, здесь запрашивают опыт работы от 1 до 3 лет. График работы обсуждается индивидуально с каждым сотрудником, возможны смены по 4-6 часов. В графе заработная плата указано – от 30 тысяч рублей.
Также требуется курьер в интернет-магазин по будням с 10:00 до 18:00. Платить будут от 30 до 60 тысяч рублей, возможен ежедневный расчет. Обязанности: доставка товаров в пределах Екатеринбурга. Требования: пунктуальность, порядочность, вежливость и опрятный внешний вид.
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ
Для поиска работы на лето в Екатеринбурге подростку нужно выбрать строчки «Свердловская область – начало карьеры – несовершеннолетние работники».
На сегодняшний день сайт предлагает вакансии курьера, специалиста на выкладку товара и менеджера интернет-магазина. За работу в Екатеринбурге готовы платить 30 – 60 тысяч рублей, 16800 рублей и 15-40 тысяч соответственно.
ВАЖНО
Согласно нормативам, несовершеннолетний не может работать на вредном и опасном производстве, он не должен таскать тяжести и должен иметь справку о состоянии здоровья.
Продолжительность рабочего дня в зависимости от возраста:
с 14 до 15 лет – 4 часа в день
с 15 до 16 лет – 5 часов в день
с 16 до 18 лет – 7 часов в день.
В период учебы рабочий день может длиться не более 2,5 часов (если подростку 14-16 лет) и 4 часов (если подростку 16 -18 лет).