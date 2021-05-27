29 мая можно будет послушать хиты 90-х
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В заключительные выходные весны, не смотря на жаркую погоду, которая придет на два дня, не обязательно лежать весь день на городском пляже. В афишу Екатеринбурга включена масса мероприятий – от «Красотки» с Робертс и Гиром в кино до забега по Плотинке – рассказываем, куда сходить 29 и 30 мая 2021.
29 МАЯ
СУББОТНИЙ ЗАБЕГ PARKRUN
Когда: 29 мая в 9:00
Где: встреча у скамеек на ул. Набережная Рабочей молодежи, 2
Контакт: https://www.parkrun.ru/plotinka/
Участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться и распечатать личную карточку
Пятикилометровый забег на время и ради удовольствия проходит каждую субботу в центре Екатеринбурга. Для тех, кто очень хочет бегать в компании единомышленников.
БИТВА НА ВИРТУАЛЬНОЙ АРЕНЕ
Когда: 29 мая с 10:00
Где: ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5)
Контакт: +7 (343) 382-10-16, https://ekb.warpoint.ru/
Билет: от 5000 рублей
Еще одно мероприятие афиши Екатеринбурга на май 2021 – квест WarPoint. Это сражение команд на виртуальной арене – аналог лазертага и пейнтбола.
Максимальное количество участников – 10. Дети в возрасте 7-12 лет допускаются в сопровождении родителей.
КВЕСТ «ДА ВИНЧИ»
Когда: 29 мая с 11:15 каждые 1,5 часа
Где: Victory Quest (ул. Карла Маркса, 60)
Контакт: +7 (343) 289-14-89
Билет: 2500 рублей
Квест по одноименному произведению Дэна Брауна для тех, кто любит темные истории и необычные загадки. Участники должны собрать команду минимум из 3 человек и на час стать группой журналистов, которая узнает о похищении ученого Роберта Лэнгдона, изучавшего тайны Католической церкви. Задача – попасть в кабинет ученого, найти и похитить его рабочий блокнот, и главное, не попасться агентам ФБР.
Дети от 10 лет допускаются в сопровождении родителей.
Участники квеста "Да Винчи" примерят на себя роли журналистов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
КИНОАЛЬМАНАХ О ВИНЕ И ЛЮДЯХ
Когда: 29 мая в 14:10, 14:40 и 17:30
Где: Prada 3D Академический (ул. Краснолесья, 133), Киномакс (ул. 8 Марта, 149 – ТЦ «Мегаполис»), Континент синема ( дублер Сибирского тракта, 2 ТРК «Комсомолл»)
Вход: 170-250 рублей
Четыре истории о вине и людях. Первая о рестораторе и госте, который не хочет платить за испорченное вино. Вторая – о грузинском виноделе не принимающем современность. Третий – о шалости двух актеров, которые не разбираются в шампанском. И четвертый о священнике, получившем в наследство винодельню.
ВСТРЕЧА «ВСЕ СВЯЗАНО»
Когда: 29 мая 15:00 – 18:00
Где: сквер у Театра Драмы
Контакт: +79221077703, https://www.instagram.com/vse_svyazano_ekb/
Вход: бесплатно
Команда проекта «Все связано» открывает летний сезон. Все желающие могут присоединиться – те, кто умеют вязать и те, кто планирует научиться.
Все связанные вещи будут переданы нуждающимся.
Организаторы предупреждают, в случае дождя мероприятие будет перенесено в Ельцин Центр.
УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
Когда: 29 мая 18:00
Где: бар-клуб «Градусы» (ул. 8 Марта, 43а)
Вход: 300 рублей, необходима регистрация
Для участия в музыкальной игре нужно собрать команду из 2-10 человек. В этот раз игра для меломанов будет в стиле рок – «Все это Rock&Roll». Это 120 вопросов, 2,5 часа музыкальных эмоций. Участники будут отгадывать исполнителя по музыкальному фрагменту, клипу или изображению.
ПРОГУЛКА С СОБАКАМИ
Когда: 29 и 30 мая с 13:00
Где: парк Чкалова
Контакт: https://vk.com/poydomgulat
Вход: бесплатно
Благотворительный фонд помощи бездомным животным проводит прогулки с подопечными, которые ищут дом. Встреча с собаками из приюта пройдет в парке, в программе знакомство с ними на площадке для выгула, пробежка по парку. Также можно будет передать корм, ошейники, поводки и другую помощь.
Записаться можно, написав сообщение в группе ВКонтакте.
В афишу включена и встреча с братьями меньшими
Фото: Алексей БУЛАТОВ
МАСТЕР-КЛАСС ПО МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
Когда: 29 мая 13:00
Где: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)
Контакт: +7 (343) 360-20-20
Вход: 1500 рублей
На трехчасовом мастер-классе по масляной живописи «Цветочные поля» из афиши Екатеринбурга на май 2021 участники научатся работать с красками, делать наброски, узнают как работать со светом и тенью, воздушной перспективой, пластикой форм и фотографией. Преподавать будет выпускница Уральской государственной архитектурной академии Анастасия Вдовина.
На мастер-классе выдадут необходимые для рисования материалы.
ЭКСКУРСИЯ-РАССЛЕДОВАНИЕ «ТАЙНА ДОМА ИПАТЬЕВЫХ»
Когда: 29 мая в 14:00
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Контакт: +7 (343) 312-43-43, https://yeltsin.ru/
Билет: 300 рублей
Экскурсия-расследование из афиши Екатеринбурга на май 2021 посвящена истории дома, в котором расстреляли царскую семью, и в целом истории Романовых. Здесь представят документы из архивов и свидетельские факты из 1918 года, а также расскажут о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков жертв расстрела.
МЮЗИКЛ «АЛЫЕ ПАРУСА»
Когда: 29 мая в 18:00
Где: Театр музкомедии (пр. Ленина, 47)
Контакт: +7 (343) 253-62-39
Билет: 800-1500 рублей
Историю жизни девочки Ассоль покажут в Театре музкомедии. Одна из ярчайших постановок театра, не важно читали ли вы повесть Александра Грина. В афишу на май 2021 вошли и 140 минут великолепной игры актеров Екатеринбурга, с музыкой талантливого российского композитора Максима Дунаевского.
ФИЛЬМ «КРАСОТКА» СНОВА В КИНО
Когда: 29 мая в 18:00
Где: Синема Парк (ул. Малышева, 5 ТРЦ «Алатырь»)
Билет: 250 рублей
Культовый еще с 1990 года фильм Гэрри Маршалла «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях покажут на английском языке с русскими субтитрами.
На больших экранах на английском языке покажут "Красотку" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ДИСКОТЕКА 90-Х
Когда: 29 мая 23:45
Где: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)
Контакт: +7 (912) 609-44-44
Билет: 400-3000 рублей
В афише Екатеринбурга на май 2021 незабытые хиты групп: Руки Вверх, Дискотека Авария, Вирус, Демо, Пропаганда, Bloodhound Gang, Blink 182, Scooter и Backstreet Boys. В программу вошли и песни Britney Spears, Светы, Данко, Акулы и Андрея Губина.
30 МАЯ
ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ВЫБОРОВ»
Когда: 30 мая 10:00 – 21:00 (понедельник – выходной)
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3), 2 и 3 этаж
Контакт: +7 (343) 312-43-43, https://yeltsin.ru/
Билет: вход свободный
Здесь покажут примеры агитации президентских выборов 12 июня 1991 года: это листовки, рукотворные и печатные плакаты, карикатуры с лозунгами и стихами.
Выставка будет в афише Екатеринбурга не только в мае 2021, она продлится до 4 июля.
ВЫСТАВКА «САХАРОВ. НОВЫЙ ВЕК»
Когда: 30 мая с 10:00 до 21:00
Где: арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Контакт: +7 (343) 312-43-43, https://yeltsin.ru/
Билет: 100 рублей
Выставка является частью афиши Екатеринбурга не только на май 2021, она пройдет до 27 июня.
Выставка посвящена вековому юбилею Андрея Дмитриевича Сахарова и рассказывает о том, как его идеи уживались с главными вызовами современности и о его судьбе.
Здесь представлены инсталляции, объединяющие судьбу и идеи Сахарова. Посетители ближе познакомятся с реальной и интеллектуальной жизнью выдающегося ученого.
А 29 мая с 15:00 до 16:00 посетители смогут поучаствовать в экскурсии по выставке с гидом. Он расскажет о пути создателя водородной бомбы к диссидентству, о том, как он получил Нобелевскую премию мира и что такого сказал на I съезде народных депутатов СССР.
Напомним, 21 мая 2021 исполнилось 100 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова.
В Ельцин Центре открыты сразу несколько выставок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ГАЛА-КОНЦЕРТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРКЕСТРОВ РОССИИ
Когда: 30 мая в 16:00
Где: Уральский центр народного искусства им. Родыгина (пр. Космонавтов, 23)
Контакт: +7 (343) 331-29-92
Билет: 350 рублей
Афишу Екатеринбурга на май 2021 разнообразят выступления российских оркестров, сразу 5 составов выступят на одной сцене. Ими по очереди будут дирижировать руководители Уральского государственного русского оркестра, Ульяновского губернаторского оркестра русских народных инструментов, Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, Белгородского академического русского оркестра и Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан.
Они исполнят увертюру Глинки к опере «Руслан и Людмила», музыку Чайковского к «Пляске скоморохов» и Мусоргского к «Богатырским воротам» – всего 15 концертов.
ПЕРФОРМАНС «КРУЖОК НЕВРАСТЕНИКОВ ИЛИ ВСЕ ХОРОШО»
Когда: 30 мая 18:00
Где: театр «Желтый квадрат» (ул. Степана Разина, 95)
Контакт: +7 (343) 328-41-01, http://www.yellowkvadrat.ru
Билеты: 450 рублей
Театр «Желтый квадрат» в афише Екатеринбурга на май 2021 представит развлекательно-терапевтический перформанс, укрепляющий общее самочувствие.
Ведущие спланировали только первую часть мероприятия, вторая будет импровизацией. Продолжительность примерно 1,5 часа. Это будет разговор по душам, реальные истории из детства и юности двух режиссёров Марии Чесноковой и Александра Вахова о страхах, вопросах и убеждениях.
30 мая Олег Погудин споет романсы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА
Когда: 30 мая в 19:00
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Контакт: +7 (343) 253-88-27
Билет: 1600-3500 рублей
Народный артист России, известный тенор и исполнитель романсов Олег Погудин выступит в Екатеринбурге в мае 2021, в афише он представлен с программой «Романс». Он исполнит как классический, так и городской романс, созданные в России с начала 19 века до второй половины 20 века. Его концерты всегда проходят с аншлагом. Зрители приходят насладиться оперной и симфонической музыкой, великой поэзией и русским романсом.