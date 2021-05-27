29 мая можно будет послушать хиты 90-х Фото: Алексей БУЛАТОВ

В заключительные выходные весны, не смотря на жаркую погоду, которая придет на два дня, не обязательно лежать весь день на городском пляже. В афишу Екатеринбурга включена масса мероприятий – от «Красотки» с Робертс и Гиром в кино до забега по Плотинке – рассказываем, куда сходить 29 и 30 мая 2021.

29 МАЯ

СУББОТНИЙ ЗАБЕГ PARKRUN

Когда: 29 мая в 9:00

Где: встреча у скамеек на ул. Набережная Рабочей молодежи, 2

Контакт: https://www.parkrun.ru/plotinka/

Участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться и распечатать личную карточку

Пятикилометровый забег на время и ради удовольствия проходит каждую субботу в центре Екатеринбурга. Для тех, кто очень хочет бегать в компании единомышленников.

БИТВА НА ВИРТУАЛЬНОЙ АРЕНЕ

Когда: 29 мая с 10:00

Где: ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5)

Контакт: +7 (343) 382-10-16, https://ekb.warpoint.ru/

Билет: от 5000 рублей

Еще одно мероприятие афиши Екатеринбурга на май 2021 – квест WarPoint. Это сражение команд на виртуальной арене – аналог лазертага и пейнтбола.

Максимальное количество участников – 10. Дети в возрасте 7-12 лет допускаются в сопровождении родителей.

КВЕСТ «ДА ВИНЧИ»

Когда: 29 мая с 11:15 каждые 1,5 часа

Где: Victory Quest (ул. Карла Маркса, 60)

Контакт: +7 (343) 289-14-89

Билет: 2500 рублей

Квест по одноименному произведению Дэна Брауна для тех, кто любит темные истории и необычные загадки. Участники должны собрать команду минимум из 3 человек и на час стать группой журналистов, которая узнает о похищении ученого Роберта Лэнгдона, изучавшего тайны Католической церкви. Задача – попасть в кабинет ученого, найти и похитить его рабочий блокнот, и главное, не попасться агентам ФБР.

Дети от 10 лет допускаются в сопровождении родителей.

Участники квеста "Да Винчи" примерят на себя роли журналистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

КИНОАЛЬМАНАХ О ВИНЕ И ЛЮДЯХ

Когда: 29 мая в 14:10, 14:40 и 17:30

Где: Prada 3D Академический (ул. Краснолесья, 133), Киномакс (ул. 8 Марта, 149 – ТЦ «Мегаполис»), Континент синема ( дублер Сибирского тракта, 2 ТРК «Комсомолл»)

Вход: 170-250 рублей

Четыре истории о вине и людях. Первая о рестораторе и госте, который не хочет платить за испорченное вино. Вторая – о грузинском виноделе не принимающем современность. Третий – о шалости двух актеров, которые не разбираются в шампанском. И четвертый о священнике, получившем в наследство винодельню.

ВСТРЕЧА «ВСЕ СВЯЗАНО»

Когда: 29 мая 15:00 – 18:00

Где: сквер у Театра Драмы

Контакт: +79221077703, https://www.instagram.com/vse_svyazano_ekb/

Вход: бесплатно

Команда проекта «Все связано» открывает летний сезон. Все желающие могут присоединиться – те, кто умеют вязать и те, кто планирует научиться.

Все связанные вещи будут переданы нуждающимся.

Организаторы предупреждают, в случае дождя мероприятие будет перенесено в Ельцин Центр.

УГАДАЙ МЕЛОДИЮ

Когда: 29 мая 18:00

Где: бар-клуб «Градусы» (ул. 8 Марта, 43а)

Вход: 300 рублей, необходима регистрация

Для участия в музыкальной игре нужно собрать команду из 2-10 человек. В этот раз игра для меломанов будет в стиле рок – «Все это Rock&Roll». Это 120 вопросов, 2,5 часа музыкальных эмоций. Участники будут отгадывать исполнителя по музыкальному фрагменту, клипу или изображению.

ПРОГУЛКА С СОБАКАМИ

Когда: 29 и 30 мая с 13:00

Где: парк Чкалова

Контакт: https://vk.com/poydomgulat

Вход: бесплатно

Благотворительный фонд помощи бездомным животным проводит прогулки с подопечными, которые ищут дом. Встреча с собаками из приюта пройдет в парке, в программе знакомство с ними на площадке для выгула, пробежка по парку. Также можно будет передать корм, ошейники, поводки и другую помощь.

Записаться можно, написав сообщение в группе ВКонтакте.

В афишу включена и встреча с братьями меньшими Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАСТЕР-КЛАСС ПО МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

Когда: 29 мая 13:00

Где: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Контакт: +7 (343) 360-20-20

Вход: 1500 рублей

На трехчасовом мастер-классе по масляной живописи «Цветочные поля» из афиши Екатеринбурга на май 2021 участники научатся работать с красками, делать наброски, узнают как работать со светом и тенью, воздушной перспективой, пластикой форм и фотографией. Преподавать будет выпускница Уральской государственной архитектурной академии Анастасия Вдовина.

На мастер-классе выдадут необходимые для рисования материалы.

ЭКСКУРСИЯ-РАССЛЕДОВАНИЕ «ТАЙНА ДОМА ИПАТЬЕВЫХ»

Когда: 29 мая в 14:00

Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Контакт: +7 (343) 312-43-43, https://yeltsin.ru/

Билет: 300 рублей

Экскурсия-расследование из афиши Екатеринбурга на май 2021 посвящена истории дома, в котором расстреляли царскую семью, и в целом истории Романовых. Здесь представят документы из архивов и свидетельские факты из 1918 года, а также расскажут о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков жертв расстрела.

МЮЗИКЛ «АЛЫЕ ПАРУСА»

Когда: 29 мая в 18:00

Где: Театр музкомедии (пр. Ленина, 47)

Контакт: +7 (343) 253-62-39

Билет: 800-1500 рублей

Историю жизни девочки Ассоль покажут в Театре музкомедии. Одна из ярчайших постановок театра, не важно читали ли вы повесть Александра Грина. В афишу на май 2021 вошли и 140 минут великолепной игры актеров Екатеринбурга, с музыкой талантливого российского композитора Максима Дунаевского.

ФИЛЬМ «КРАСОТКА» СНОВА В КИНО

Когда: 29 мая в 18:00

Где: Синема Парк (ул. Малышева, 5 ТРЦ «Алатырь»)

Билет: 250 рублей

Культовый еще с 1990 года фильм Гэрри Маршалла «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях покажут на английском языке с русскими субтитрами.

На больших экранах на английском языке покажут "Красотку" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДИСКОТЕКА 90-Х

Когда: 29 мая 23:45

Где: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Контакт: +7 (912) 609-44-44

Билет: 400-3000 рублей

В афише Екатеринбурга на май 2021 незабытые хиты групп: Руки Вверх, Дискотека Авария, Вирус, Демо, Пропаганда, Bloodhound Gang, Blink 182, Scooter и Backstreet Boys. В программу вошли и песни Britney Spears, Светы, Данко, Акулы и Андрея Губина.

30 МАЯ

ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ВЫБОРОВ»

Когда: 30 мая 10:00 – 21:00 (понедельник – выходной)

Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3), 2 и 3 этаж

Контакт: +7 (343) 312-43-43, https://yeltsin.ru/

Билет: вход свободный

Здесь покажут примеры агитации президентских выборов 12 июня 1991 года: это листовки, рукотворные и печатные плакаты, карикатуры с лозунгами и стихами.

Выставка будет в афише Екатеринбурга не только в мае 2021, она продлится до 4 июля.

ВЫСТАВКА «САХАРОВ. НОВЫЙ ВЕК»

Когда: 30 мая с 10:00 до 21:00

Где: арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Контакт: +7 (343) 312-43-43, https://yeltsin.ru/

Билет: 100 рублей

Выставка является частью афиши Екатеринбурга не только на май 2021, она пройдет до 27 июня.

Выставка посвящена вековому юбилею Андрея Дмитриевича Сахарова и рассказывает о том, как его идеи уживались с главными вызовами современности и о его судьбе.

Здесь представлены инсталляции, объединяющие судьбу и идеи Сахарова. Посетители ближе познакомятся с реальной и интеллектуальной жизнью выдающегося ученого.

А 29 мая с 15:00 до 16:00 посетители смогут поучаствовать в экскурсии по выставке с гидом. Он расскажет о пути создателя водородной бомбы к диссидентству, о том, как он получил Нобелевскую премию мира и что такого сказал на I съезде народных депутатов СССР.

Напомним, 21 мая 2021 исполнилось 100 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова.

В Ельцин Центре открыты сразу несколько выставок Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГАЛА-КОНЦЕРТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРКЕСТРОВ РОССИИ

Когда: 30 мая в 16:00

Где: Уральский центр народного искусства им. Родыгина (пр. Космонавтов, 23)

Контакт: +7 (343) 331-29-92

Билет: 350 рублей

Афишу Екатеринбурга на май 2021 разнообразят выступления российских оркестров, сразу 5 составов выступят на одной сцене. Ими по очереди будут дирижировать руководители Уральского государственного русского оркестра, Ульяновского губернаторского оркестра русских народных инструментов, Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, Белгородского академического русского оркестра и Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан.

Они исполнят увертюру Глинки к опере «Руслан и Людмила», музыку Чайковского к «Пляске скоморохов» и Мусоргского к «Богатырским воротам» – всего 15 концертов.

ПЕРФОРМАНС «КРУЖОК НЕВРАСТЕНИКОВ ИЛИ ВСЕ ХОРОШО»

Когда: 30 мая 18:00

Где: театр «Желтый квадрат» (ул. Степана Разина, 95)

Контакт: +7 (343) 328-41-01, http://www.yellowkvadrat.ru

Билеты: 450 рублей

Театр «Желтый квадрат» в афише Екатеринбурга на май 2021 представит развлекательно-терапевтический перформанс, укрепляющий общее самочувствие.

Ведущие спланировали только первую часть мероприятия, вторая будет импровизацией. Продолжительность примерно 1,5 часа. Это будет разговор по душам, реальные истории из детства и юности двух режиссёров Марии Чесноковой и Александра Вахова о страхах, вопросах и убеждениях.

30 мая Олег Погудин споет романсы Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА

Когда: 30 мая в 19:00

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Контакт: +7 (343) 253-88-27

Билет: 1600-3500 рублей

Народный артист России, известный тенор и исполнитель романсов Олег Погудин выступит в Екатеринбурге в мае 2021, в афише он представлен с программой «Романс». Он исполнит как классический, так и городской романс, созданные в России с начала 19 века до второй половины 20 века. Его концерты всегда проходят с аншлагом. Зрители приходят насладиться оперной и симфонической музыкой, великой поэзией и русским романсом.