Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 мая 2021 года

Общее число новых случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 88 912. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 98 новый случаев коронавирусной инфекции, из которых 42 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Березовском, Верхней Пышме, Тавде, в ЗАТО Свободный, в Нижнем Тагиле, Ирбите, Кировград и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число новых случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 88 912, из которых 82 795 окончились полным выздоровлением. За сутки диагноз сняли у 102 человек.

На данный момент состоянии 242 пациентов оценивается как тяжелое, 133 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 101 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 12 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 379 человек.