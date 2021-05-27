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Здоровье27 мая 2021 11:42

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 мая 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Общее число новых случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 88 912.

Общее число новых случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 88 912.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 98 новый случаев коронавирусной инфекции, из которых 42 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Березовском, Верхней Пышме, Тавде, в ЗАТО Свободный, в Нижнем Тагиле, Ирбите, Кировград и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число новых случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 88 912, из которых 82 795 окончились полным выздоровлением. За сутки диагноз сняли у 102 человек.

На данный момент состоянии 242 пациентов оценивается как тяжелое, 133 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 101 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 12 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 379 человек.

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