Мэр Серова пожаловался в полицию на мужчину, оскорбившего его в соцсети из-за плохой уборки улиц

До этого Василий Сизиков прославился тем, что ввел для своих подчиненных дресс-контроль. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Серове мэр города написал заявление на человека, который оскорбил его в соцсетях. Правда, свои оскорбления пользователь под ником Майкл Шумахер адресовал не лично главе города Василию Сизикову, а всем органам местного самоуправления.

В итоге представители администрации Серова написали заявление в полицию. Силовики проверил проверку и выяснили, что под Майклом Шумахером скрывался человек с русским именем. Мужчина, в частности, был недоволен тем, как в зимний период в Серове обстоят дела с чисткой улиц от снега.

Михаил С. оказался расстроен из-за плохого качества уборки улиц в зимний период. Фото: страница "Вконтакте"

- Михаил С. неоднократно и в грубой форме высказывался в социальных сетях, в том числе зарегистрированных как СМИ, о работе органов местного самоуправления. В конкретном случае содержалось оскорбление человеческого достоинства выражаемого нецензурной лексикой, направленное в адрес органа местного самоуправления, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Серовского городского округа.

Чиновники посчитали факты оскорблений вопиющими и обратились в полицию. Теперь Михаилу С. грозит «административка».

Недавно мэр Серова Василий Сизиков попал в информационную повестку благодаря Кодексу этики, который он ввел для своих подчиненных. Им было запрещено обсуждать своего шефа. Также чиновники должны были соблюдать определенный дресс-код.

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