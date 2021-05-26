Водитель КАМАЗа погиб: на трассе «Екатеринбург-Тюмень» столкнулись сразу четыре грузовика

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на 234 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» под Талицей произошла серьезная авария со смертельным исходом. Столкнулись сразу четыре грузовика. Виновник аварии скончался на месте происшествия, еще один человек получил травмы.

Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что 51-летний водитель КАМАЗ ехал из Тюмени в Екатеринбург. В этот момент в попутном направлении стояли несколько грузовиков, которые ждали зеленый сигнал светофора на месте ремонтных работ. Мужчина на отечественном большегрузе влетел в грузовик DAF, который по инерции отбросило на стоящие рядом MAN и VOLVO.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП водитель автомобиля КАМАЗ погиб на месте. 54-летний водитель DAF был осмотрен врачами, он от госпитализации отказался. Водители грузовиков MAN и VOLVO в аварии не пострадали, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области.

Установлено, что владелец КАМАЗа имел водительский стаж 30 лет. Его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, все штрафы он оплатил. Известно, что погибший был родом из Ревды. Остальные участники аварии живут в других регионах России. Все водители в момент ДТП были трезвы.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инспекторы ДПС организовали реверсивное движение транспорта. Сейчас они работают на месте аварии, им предстоит выяснить, из-за чего именно произошло столкновение большегрузов.

Напомним, накануне в Ревде водитель грузовика, груженного камнями, не справился с управлением и въехал в частный жилой дом, в аварии чудом удалось избежать жертв. А два дня назад в Сухом Логу звукорежиссер местного ДК, уходя от погони полиции, разбился насмерть в прямом эфире.