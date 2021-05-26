«У омоновца слезились глаза»: названы травмы силовиков из-за гранаты, брошенной на митинге в Екатеринбурге

По официальным данным участие в несогласованном митинге 23 января приняли около трех тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолке» стали известны новые подробности уголовных дел, которые завели на участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге.

Недавно мы писали, что силовики вычислили парня, который, по версии следствия, бросил в силовиков дымовую шашку. На него завели уголовные дела о мелком хулиганстве, а также о применении насилия в отношении представителя власти (318-я статья УК). По первой части этой статьи в пиковом случае предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, по 318-й статье проходит не один, а сразу два человека. Оба они между собой знакомы и пришли на январский митинг вместе, но следствию не удалось доказать, что они действовали сообща.

- Один из них бросил в силовое подразделение дымовую шашку. Согласно его показаниям, сделал он это из-за того, что ему показалось, что ОМОН начал применять к собравшимся силу. Он хотел таким способом отвлечь внимание и якобы бросал шашку не в Росгвардию, а просто в их сторону. Купил он ее легально в магазине на Вторчермете, - рассказал инсайдер.

Он добавил, что светошумовую гранату в ОМОН бросил второй парень.

Пострадавшие силовики в уголовном деле идут под засекреченными именами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как мы писали до этого, силовики получили от одного из парней признание. Но, по словам нашего собеседника, признает парень лишь то, что совершил хулиганство. Он уверяет, что не ставил себе целью ранить омоновцев. Между тем, согласно материалам дела, травмы они получили.

- Пострадавшими в деле проходят два сотрудника. Согласно материалам дела, из-за дымовой шашки у них пошли слезы. Кроме того, из-за взрыва гранаты у одного из сотрудников силового подразделения оплавился ботинок, - уточнил наш собеседник.

Интересно и то, как парней удалось задержать.

- В момент акции сотрудники полиции в штатском вели скрытую видеосъемку, фиксируя тех, кто находится в сквере. Позже один из обвиняемых «засветился» на втором январском митинге. Тогда он получил «административку». Сотрудники полиции, которые анализировали видеозаписи с митинга 23 января, поняли, что этот молодой человек является тем, кто бросил в ОМОН светошумовую гранату. Через него удалось выйти на второго обвиняемого, бросившего дымовую шашку, - рассказал осведомленный силовик.

Расследованием уголовного дела по 318-й статье занимался СК. Обвинение уже утвердила прокуратура. В ближайшее время дело начнет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

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