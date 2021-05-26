Выпускники 11-х классов приступят к сдаче ЕГЭ уже с 31 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году сдача Единого государственного экзамена выпускниками 11 классов школ Екатеринбурга и Свердловской области пройдет с 31 мая по 17 июля.

Из-за пандемии в прошлом году единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдавали только учащиеся, планирующие поступать в университет, а остальные получили аттестаты на руки и закончили школу без экзаменов.

В 2021 году выпускники Екатеринбурга и Свердловской области – будущие абитуриенты – должны сдать ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам на выбор. Те, кто не планирует учебу в высшем образовательном учреждении, для получения аттестата пишут государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.

– В Свердловской области 20104 выпускника, из них не планируют поступать в вузы 2177, а более 19 тысяч выпускников 11 классов будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. Удовлетворительные результаты по которому будут основанием для выдачи аттестата об окончании средней общеобразовательной школы, – рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

В Екатеринбурге 7262 выпускника 11 классов, из них 211 сдадут простой выпускной экзамен, а 7051 – ЕГЭ. Сдать ЕГЭ могут и выпускники прошлых лет.

Ожидается, что уже в 2022 году российские школьники вернутся в прежний ритм и все поголовно будут сдавать ЕГЭ.

Еще одной особенностью этого года станет возможность пользоваться компьютером на экзамене по информатике.

Всего в Екатеринбурге будут работать 43 пункта сдачи ЕГЭ, а в Свердловской области – 193. Один пункт откроется в детской онкологической больнице.

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 2021 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото: скриншот с сайта publication.pravo.gov.ru

Если ребенок пропустил основные дни сдачи ЕГЭ потому что болел, был на карантине или по другой уважительной причине, он сможет сдать экзамен в резервные дни с 28 июня по 2 июля.

28 июня и 13 июля можно будет пересдать тем, кто получил неудовлетворительный результат по русскому языку. Все остальные предметы пересдают только через год.

С 12 по 17 июля будут сдавать ЕГЭ те, кто пропустил основной график или резервный день по уважительной причине.

КАК ПРОЙДЕТ ЭКЗАМЕН

В областном министерстве образования считают, что школы уже привыкли работать в безопасном режиме с эпидемиологической точки зрения. Везде установлены санитайзеры, помещения регулярно обрабатывают, сотрудники носят маски, на входе измеряют температуру.

Во время экзамена рабочие места выпускников будут отдалены на 1,5 метра друг от друга.

В каждом пункте проведения ЕГЭ будет дежурить медицинский работник, в Екатеринбурге в школах в день экзамена будет еще и полиция.

Будут соблюдены все меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В каждой аудитории установлены видеокамеры, на входе – металлоискатель. Следить за экзаменуемыми будут общественные наблюдатели.

– Работы школьников, после завершения экзамена сотрудники не будут выносить из аудитории, а тут же отсканируют и отправят в федеральную информационную систему для обработки, – уточнила Татьяна Умнова.

Выпускную проверочную работу по русскому языку можно написать за 2,5 часа, а по математике – за 2. ЕГЭ – максимальное время сдачи 3 часа 55 минут. За это время пишут физику, литературу, информатику, ИКТ, обществознание, историю и биологию.

За 3,5 часа нужно сдать русский язык и химию, за 3 часа – географию и иностранный язык без разговорной части (на нее выделено 12-15 минут).

ПРЕДМЕТЫ И БАЛЛЫ

– Средний балл по русскому языку увеличился примерно на 2,5 балла и составляет 72,5 балла, по математике он стабилен – в районе 60 баллов, – рассказал начальник городского департамента образования Константин Шевченко.

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рассказали, что 54% выпускников выбирают для сдачи математику профильного уровня, 46% – обществознание, по 18% – физику и биологию. В 2021 году биология опередила физику на 62 человека.

На 100 человек увеличилось количество выбирающих информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Кстати, впервые в 2021 в Екатеринбурге ЕГЭ по информатике пройдет за компьютером.

Есть и ребята, которые выбрали для сдачи испанский или китайский язык, но их единицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Государственный выпускной экзамен оценивается по пятибалльной шкале – для получения аттестата достаточно оценки 3.

Минимальные баллы ЕГЭ:

Фото: скриншот с сайта publication.pravo.gov.ru

Выпускники, сдавшие ЕГЭ в Екатеринбурге и Свердловской области могут узнать результаты в личном кабинете на портале check.ege.edu.ru. Сайт будет доступен после первых результатов – 11 июня опубликуют результаты выпускного экзамена по русскому языку, который сдавали 25 мая.

ОГЭ

Девятиклассники приступили к сдаче экзаменов еще 24 мая. Для того, чтобы получить аттестат им необходимо сдать экзамен по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

24 и 25 мая они сдали первый предмет, 27 и 28 – сдадут математику.

Резервные дни с 8 и 30 июня 2021 для тех, кто пропустил основные по уважительной причине или получил неудовлетворительно.