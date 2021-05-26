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Здоровье26 мая 2021 11:51

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 мая 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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В Свердловской области действует масочный режим.

В Свердловской области действует масочный режим.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 94 новый случай коронавирусной инфекции, из которых 48 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Верхней Пышме, Реже, Березовском, Кушве, Среднеуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число новых случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 88 814, из которых 82 693 окончились полным выздоровлением. За сутки диагноз сняли у 101 человека.

На данный момент состоянии 238 пациентов оценивается как тяжелое, 124 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 93 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 12 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 367 человек.

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